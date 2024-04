Workshop promove capacitação no setor de artesanato

O treinamento traz pontos importantes para que os artesãos entendam os passos que devem priorizar na busca de relevância no mercado competitivo, seja nacional ou no local

O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Amapá (Sebrae) realiza Workshop com Artesãos. O objetivo é reunir os segmentos de artesanato e manualidade para discussão e aprendizado sobre acesso ao mercado, valorização da cultura, tradição e identidade, e criar peças comercialmente atrativas, por meio da inovação e a partir do estudo da identidade cultural do Estado, guiando o processo de produção.

“O propósito é nivelar o conhecimento dos artesãos, capacitando-os a identificar e implementar a necessidade em ajustar o desenvolvimento das peças e o seu negócio, considerando suas realidades econômicas, capacidades de investimento e repará-los para estabelecer um contato significativo com seus clientes, tanto no varejo quanto no atacado, reconhecendo suas habilidades técnicas e a valorização da sustentabilidade e utilização dessa boa prática”, explica a gestora do Projeto Tecendo Arte do Sebrae, Alessandra Martins.

Atividades

Os temas abordados no Workshop com Artesãos são, Touchpoints: A trilha do primeiro contato até o pós-venda; Phygital: A importância de alinhar o físico com o digital; POV: O que o lojista quer (e o que não quer também?); e Embalar é envolver: Garantia de longevidade do seu produto. Renderização das propostas dos novos produtos e acompanhamento virtual e presencial do processo de prototipagem das propostas apresentadas a serem produzidas pelos grupos produtivos.

Coordenação

Workshop com Artesãos, é coordenado pela gerente da Unidade de Atendimento Coletivo – Comércio e Serviços do Sebrae no Amapá (UAC-CS), Vânia Chermont; e pela gestora do Projeto AP Tecendo Arte, Alessandra Martins.

Programação

Macapá – Apresentação do projeto e pré-seleção

Data: 8/4/2024 – Segunda-Feira

Local: Casa do Artesão

Hora: 14h às 19h

Mazagão – Seleção dos grupos produtivos

Data: 9/4/2024 – terça-feira

Local: Mazagão Novo e Velho

Hora:9h às 17h

Macapá – Avaliação individual dos candidatos pré-selecionados

Data: 10/4/2024 – quarta-feira

Local: Casa do Artesão

Hora:9h às 18h

Encontro geral com os artesãos

Data: 11/4/2024 – quinta-feira

Horário: 14h às 19h

Local: Sede do Sebrae no Amapá, no Salão de Eventos Macapá

Divulgação dos selecionados e instruções para as próximas etapas

Data: 12/4/2024 – Sexta-Feira

Local: Comunicado individual via WhatsApp e disponibilização da listagem final para o representante da Casa do Artesão

Hora: A partir das 17h.

Serviço:

Sebrae no Amapá

Unidade de Marketing e Comunicação

