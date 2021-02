Tênis de mesa: time de Jessica Yamada lidera na Suécia

Na terça, haverá duelo entre Hugo Calderano e Gustavo Tsuboi



Neste fim de semana, a mesatenista Jessica Yamada foi o grande destaque da Liga Sueca defendendo o Köpings. Com três vitórias consecutivas, o time da brasileira lidera a competição, com 15 pontos. No sábado (6), a equipe venceu o IK Juno (5 a 2) e o Eskilstuna BTK (5 a 2). No domingo, novo triunfo, também sobre o Eskilstuna BTK, no primeiro jogo do returno, pelo mesmo placar da partida de ida.

Jessica não atuou no primeiro confronto de sábado, contra o IK Juno. No duelo seguinte, venceu a sueca Selma Zetterling, por 3 a 2 (7/11, 9/11, 11/6, 11/3 e 11/4), a norueguesa Rikke Skattet, por 3 a 0 (11/8, 11/7 e 11/5), e a lituana Kornelija Riliskyte, também por 3 a 0 (11/8, 11/6 e 11/2). No confronto de domingo, mais duas vitórias da brasileira: contra Rikke Skattet, por 3 a 0 (11/3, 11/8 e 11/7); e, sobre Selma Zetterling, pelo mesmo placar (11/2, 11/4 e 11/5).

A Liga Sueca não obedece ao formato tradicional de outros países, com jogos regulares todas as semanas. As primeiras rodadas do certame aconteceram em outubro do ano passado. As próximas, só ocorrem em março. Além de atuar em partidas na Suécia, Jessica também vai jogar pelo Clube Ganxets de Reus, na Superdivisão Feminina da Espanha. Por lá, o campeonato só começa na segunda quinzena de março.

Outras Ligas

Na Alemanha, a Bundesliga está na reta final da primeira fase. E terá um duelo de brasileiros nesta terça-feira. O Ochsenhausen, de Hugo Calderano, terceiro colocado, encara o lanterna Bad Homburg, onde atua Gustavo Tsuboi. A partida é antecipada da penúltima rodada e está marcada para 15h (de Brasília).

Em Portugal, o Campeonato Nacional da 1ª Divisão segue enfrentando adiamentos consecutivos em razão da pandemia do novo coronavírus. Os brasileiros Thiago Monteiro e Bruna Takahashi atuam no Sporting e brigam diretamente pelos títulos masculino e feminino. Mas, o time masculino, por exemplo, só tem jogos marcados para o final de março.

Na França, as Ligas Pro A e Pro B terão partidas neste mês de fevereiro. No dia 19, o TT Istres, de Eric Jouti, encara o PPC Villeneuve, pela Pro A. No dia 21, o C’Chartres, vice-líder da Pro B, onde atua Vitor Ishiy, enfrenta o 4S Tours.

