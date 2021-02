Aprovado auxílio emergencial em 2021 para novo grupo; veja quem recebe

O auxílio emergencial foi liberado para mais 196 mil beneficiários em 2021. A liberação foi dada por meio do Ministério da Cidadania. De acordo com informações da pasta, a liberação ocorreu para quem entrou com pedido de contestação em novembro e dezembro. Segundo dados oficiais, com isso o Governo vai gastar 248,6 milhões a mais com o benefício neste ano.

De acordo com informações do Governo, terão direito a uma ou mais parcelas os trabalhadores que fizeram a contestação no período de 7 a 16 de novembro e de 13 a 31 de dezembro de 2020.

Além disso, terão direito ao pagamento reavaliado agora em janeiro, decorrente de atualizações de dados governamentais.

