Edição 2021 do Brasileiro de Basquete Masculino começa nesta segunda

Após interrupção de um ano, em razão da pandemia do novo coronavírus (covid-19), o Campeonato Brasileiro de Basquete Profissional Masculino está de volta. A segunda edição da competição começa segunda-feira (8), em Goiânia. O torneio reúne 12 times, entre eles Botafogo, Corinthians e Flamengo. Todas as partidas serão transmitidas ao vivo no canal CBB TV. O jogo de abertura Blumenau e Osasco, já está em andamento. As próximas partidas de hoje (8) começam as 17h (Botafogo x Anápolis) e 20h (Vila Nova e UniSociesc).

Os confrontos da Conferência Gerson Victalino prosseguirão até sábado (13), em Goiânia. A CBB planejou o torneio com sedes fixas no turno e returno, com anuência dos clubes, com o objetivo de dar mais segurança aos participantes e demais envolvidos com a organização do evento.

Temos todas as orientações quanto aos hotéis, alimentação e deslocamento nas cidades. Isso nos deixa mais seguros. Todos, até aqui, cumpriram rigorosamente os nossos pedidos. O sediante também precisa cumprir uma série de protocolos do nosso caderno de encargos, com higienização do ginásio, vestiários e protocolos da covid-19. Temos um ano de pandemia e exemplos positivos e negativos em outras competições. Isso nos dá confiança, conhecimento e embasamento para trabalhar”, afirma Alex Oliveira, coordenador técnico da CBB, em depoimento ao site da entidade.

A cidade do Rio de Janeiro sediará o returno da Confereência Gerson Victalino entre 8 e 13 de março. A partir de 23 de fevereiro ocorrerá a Conferência Helio Rubens Garcia, em Ponta Grossa (PR), com término em 28 de fevereiro. O returno será em Brusque (SC), de 23 a 28 de março.

O Brasileirão de Basquete foi criado pela CBB em 2019, em substituição à Liga de Ouro, competição que dava acesso ao Novo Basquete Brasil (NBB). O primeiro campeão foi o Ponta Grossa, do Paraná. Na primeira fase da competição, os times jogam nas suas respectivas conferências em turno e returno. Os dois primeiros colocados em cada grupos avançam às quartas de final. Os demais terão a chance de disputar uma segunda fase, que dará mais quatro vagas. A fase eliminatória será disputada em três partidas. Os quatro classificados disputam o título do Brasileirão, no chamado Final Four, em sede única.

Confira abaixo os participantes de cada estado:

Santa Catarina: Joinville Basquete, o Black Star/Unisociesc, Brusque Basquete e Flamengo/Blumenau Basquete

Paraná: ADRM Maringá, Londrina Basquete e o NBPG/Ponta Grossa

Rio Grande do Sul: Stock Med/União Corinthians

Goiás: Vila Nova/AEGB, Anápolis Vultures

São Paulo: Osasco Basket

Rio de Janeiro: Botafogo

