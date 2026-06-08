Carreta Empreendedora leva capacitações e orientação empresarial para empreendedores de Calçoene

Programação gratuita do Sebrae oferece cursos, oficinas e palestras voltados à gestão, inovação, finanças e fortalecimento dos pequenos negócios

Brenda Pires

A Carreta Empreendedora do Sebrae está em Calçoene, no período de 9 a 12 de junho, em frente à Escola Estadual José Rodrigues Cordeiro. A ação leva aos empreendedoreslocais uma programação gratuita de capacitações, oficinas, palestras e orientações empresariais voltadas ao fortalecimento dos pequenos negócios e ao desenvolvimento da economia regional.

Segundo Marcelo Modesto, coordenador estadual da Ação “Aqui Tem Sebrae” e da Carreta Empreendedora, a iniciativa é vital para aproximar as soluções do Sebrae darealidade local, sobretudo em cidades com acesso limitado a esse suporte.

“A presença da Carreta em Calçoene garante que o empresário receba orientação técnica, treinamentos e atendimento especializado em sua própria região, eliminandocustos de deslocamento”. Modesto ressalta que essa estratégia potencializa o suporte já oferecido, expande o impacto das ferramentas de gestão e impulsiona diretamente a competitividade e o progresso econômico local.

Capacitação

A programação foi elaborada para atender diferentes perfis de empreendedores, com foco no aprimoramento da gestão dos negócios, aumento da competitividade e identificaçãode novas oportunidades de mercado.

Entre os destaques estão as capacitações sobre educação financeira, fluxo de caixa, precificação, acesso ao crédito para MEI e estratégias de vendas pelo Instagrame WhatsApp Business. A agenda também contempla oficinas voltadas ao uso da inteligência artificial nos negócios, boas práticas de manipulação de açaí e ao desenvolvimento de produtos alimentícios para comercialização.

Além das áreas de gestão e inovação, a iniciativa valoriza potencialidades locais por meio de cursos sobre beneficiamento da fibra de buriti e produção de cestarias,incentivando a agregação de valor aos produtos regionais.

Desenvolvimento

A Carreta Empreendedora integra a estratégia do Sebrae de ampliar o acesso ao conhecimento e aos serviços empresariais em municípios do interior do estado. A iniciativaaproxima os empreendedores de soluções que contribuem para a melhoria da gestão, a formalização dos negócios e o aumento da geração de renda.

Ao levar atendimento especializado e qualificação para mais perto da população, a ação fortalece o empreendedorismo local e cria oportunidades para o crescimentosustentável dos pequenos negócios.

Coordenação

As ações da Carreta Empreendedora do Sebrae são coordenadas pela gerente da Unidade de Atendimento e Relacionamento (UAR), Denise Nunes, e pelo coordenador estadualda Ação Aqui Tem Sebrae e da Carreta Empreendedora, Marcelo Modesto, conta com o apoio da Unidade de Políticas Públicas e Desenvolvimento Territorial (UPPDT) e da Prefeitura Municipal de Porto Grande.

Programação

Data: 8 junho de 2026 – Segunda-Feira

Oficina: Boas práticas de manipulação de açaí

Hora: 8h às 12h

Palestra: Empréstimo para MEI: passo a passo para conseguir crédito

Hora: 14h às 16h

Data: 9 junho de 2026 – Terça-Feira

Palestra: Empréstimo para MEI: passo a passo para conseguir crédito

Hora: 15h às 17h

Data: 10 junho de 2026 – Quarta-Feira

Curso: Beneficiamento de fibra de buriti e produção de cestarias

Hora: 8h às 12h

Curso: Reels e vídeos curtos: como gravar e editar com celular

Hora: 14h às 18h

Curso: Educação financeira

Hora: 18h às 22h

Data: 11 junho de 2026 – Quinta-Feira

Oficina: Como utilizar a IA para vender mais

Hora: 8h às 12h

Oficina: Fluxo de caixa simples para MEI e ME

Hora: 14h às 18h

Oficina: Entradinhas e petiscos para venda

Hora: 14h às 18h

Data: 12 junho de 2026 – Sexta-Feira

Oficina: Preço Certo: Quanto eu cobro?

Hora: 8h às 12h

Curso: Como Vender Mais pelo Instagram e WhatsApp Business

Hora: 14h às 18h

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