Matrículas para turmas do Ensino Fundamental I e EJA iniciam dia 31 de janeiro

Após a etapa da pré-escola, a Prefeitura de Macapá alerta pais e/ou responsáveis de estudantes do Ensino Fundamental I e da Educação de Jovens e Adultos (EJA), para a pré-matrícula que inicia na segunda-feira (31), a partir das 9h30, pela internet.

O processo é coordenado pela Secretaria Municipal de Educação (Semed) e leva em conta dos dados fornecidos durante a Chamada Escolar.

A pré-matrícula é feita em duas etapas. A primeira é o preenchimento de um formulário disponível no site www.escolapublica.ap.gov.br. Nesta fase, é possível escolher a escola em que o estudante deseja uma vaga.

Já a segunda etapa é a confirmação da matrícula de forma presencial na escola na qual se pretende matricular o estudante. Para evitar aglomeração, é preciso apresentar a documentação exigida em um classificador, que será entregue na instituição de ensino.

Os secretários escolares devem enviar mensagem de confirmação da matrícula ao número de telefone disponibilizado pelos responsáveis dos estudantes. Quem perdeu o prazo da Chamada Escolar, também poderá realizar a pré-matrícula.

CONFIRA O CRONOGRAMA:

Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano): pré-matrícula no site de 31 de janeiro a 2 de fevereiro e confirmação de matrícula presencial de 31 de janeiro a 3 de fevereiro.

Educação de Jovens e Adultos ( 1ª e 2ª fases): pré-matrícula no site de 31 de janeiro a 2 de fevereiro e confirmação de matrícula presencial de 31 de janeiro a 3 de fevereiro.

Educação de Jovens e Adultos (3ª e 4ª fases): pré-matrícula no site de 7 a 9 de fevereiro e confirmação de matrícula presencial de 7 a 11 de fevereiro.

Suporte às famílias sem internet

A Semed disponibiliza oito escolas-polos com profissionais capacitados para auxiliar no cadastro no período de 31 de janeiro a 3 de fevereiro, das 8h às 14h:

• Emef Neusona – Rua Amadeu Gama, 1742, Universidade;

• Emef Aracy Nascimento – Rua Dr. Marcelo Cândia, 615, Santa Rita;

• Emef Hildemar Maia – Av. Cônego Domingos Maltêz, 52, Trem;

• Emef Maria Bernadete – Rua Djalma Nascimento, 1227, Zerão.

• Emef Celes Coutinho – Av. Mogno, 404, Sol Nascente;

• Emef Vera Lúcia Pinon – Rua Carlos Lins Cortez, 1405, Infraero II;

• Emef Ana Maria Ramos – Av. Inspetor Aimoré, 480, Zerão;

• Emef Antônio Barbosa – Rua Novo Horizonte, Santa Inês.

Documentos necessários

Para efetivar a matrícula de forma presencial, os pais e/ou responsáveis devem levar originais e cópias dos seguintes documentos:

Menores de idade: certidão de nascimento, CPF, RG, documento oficial com foto, histórico ou ressalva, caderneta de saúde, cartão do Sistema Único de Saúde (SUS), comprovante de bolsa família, foto 3×4, classificador.

Responsáveis: certidão de casamento, CPF, RG, documento oficial com foto, comprovante de residência com CEP.

Maiores de idade: certidão de nascimento e/ou casamento, CPF, RG, documento oficial com foto, comprovante de residência com CEP, histórico escolar ou ressalva, comprovante de Bolsa Família, carteira do SUS, foto 3×4 e classificador com elástico.

Laudo médico ou relatório de acompanhamento do Atendimento Educacional Especializado (AEE) podem ser pedidos, em casos de estudantes com necessidades especiais, não sendo obrigatório.

Segundo o Ministério da Educação, para ter acesso a vaga do 1º ano do ensino fundamental, a criança precisa ter 6 anos de idade completos até o dia 31 de março de 2022. Para a Educação de Jovens e Adultos, é preciso ter 15 anos completos até 31 de março de 2022.

Vagas remanescentes

O interessado que não confirmar a matrícula dentro do prazo, perderá a vaga, que voltará automaticamente para o sistema, sendo disponibilizada novamente a outros estudantes interessados.

Dúvidas e denúncias

A Semed disponibiliza quatro meios de contato para solucionar dúvidas sobre o processo de matrícula. O atendimento é exclusivo pelo WhatsApp, através dos números:

98113-7891

98113-7819

99188-4964

99135-6238

A Ouvidoria também disponibiliza um número de WhatsApp para denúncias: (96) 98801-9732. O atendimento em todos os meios será realizado de segunda à sexta, das 8h às 11h30 e das 14h às 17h, enquanto o processo de matrícula estiver em andamento.

Lázaro Gaya Secretaria Municipal de Educação

