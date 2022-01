Tremor de 6,2 é registrado perto de Tonga, sem alerta de tsunami

Arquipélago está localizado no Anel de Fogo do Pacífico



Tremor de magnitude 6,2 na escala Ritcher foi sentido hoje (27) perto do arquipélago de Tonga, sem informações de danos e vítimas ou alertas de tsunami.

O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), que indica a atividade sísmica em todo o mundo, localizou o epicentro do tremor à profundidade de 14 quilômetros (km) abaixo do fundo do mar.

O sismo ocorreu a 219 km a oeste da cidade de Pangai, nas ilhas Ha apai, e 250 km a noroeste de Nuku alufa, capital de Tonga.

O Centro de Alerta de Tsunamis do Pacífico não emitiu qualquer aviso.

Tonga está localizada no chamado Anel de Fogo do Pacífico, uma das áreas de maior atividade sísmica do planeta.

RTP – Rádio e Televisão de Portugal

Veja mais no site da Agência Brasil

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...