Nota do MP-AP sobre a Operação Água Fria

Na manhã desta sexta-feira (14), o Grupo de Atuação Especial para Repressão ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público do Amapá (MP-AP), com apoio do Gabinete Militar da Procuradoria-Geral de Justiça do MP-AP, deflagrou, na Companhia de Água e Esgoto do Amapá (Caesa), residências e três empresas, em Macapá, a Operação Água Fria.

Com autorização judicial, o Gaeco deu cumprimento a mandados de busca e apreensão de documentos e provas. A ação tem o propósito de subsidiar as investigações sobre superfaturamento de preços e direcionamento de licitação na Caesa, com a finalidade de subtrair o erário.

Ao final das diligências, o Ministério Público do Amapá dará mais detalhes sobre a Operação Água Fria.

