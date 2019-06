Empreendedorismo Feminino é tema em workshop na próxima segunda (17)

Evento gratuito reúne instituições parceiras, empreendedoras e potenciais empresárias, em programação voltada a liderança feminina nos negócios

Jamille Rosa

O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Amapá (Sebrae), promove o Workshop Empreendedorismo Feminino. O evento acontece na sede da instituição em Macapá, na próxima segunda (17), das 8h às 18h. A ação realiza um levantamento de necessidades e expectativas sobre o empreendedorismo feminino, com o foco na construção do Projeto Sebrae Mulher de Negócios, para ações no biênio 2020/2021.

De acordo com a diretora técnica do Sebrae no Amapá, Marciane Santo, o workshop é um momento de escuta ativa junto as mulheres empresárias, políticas, que compõem a sociedade civil organizada e gestoras de entidades públicas, para discutir o papel da liderança feminina na sociedade atual, com foco nos negócios.

“Não é uma discussão meramente de gênero, é um evento que apresenta a importância da mulher como ente protagonista da revolução que a sociedade passa. Hoje a maioria dos novos negócios, são liderados por mulheres, e nos últimos meses, o Sebrae tem acompanhado esse cenário e deseja fomentar o empreendedorismo nesse público”, disse a diretora técnica do Sebrae no Amapá, Marciane Santo.

Empreendedoras

As mulheres empreendedoras representam hoje cerca de 48% dos microempreendedores individuais, atuando principalmente em atividades de beleza, moda e alimentação. O empreendedorismo feminino é fundamental porque gera empregos, aumenta rendimentos, promove a independência e o empoderamento nas mulheres.

Inscrição

Para participar do Workshop Empreendedorismo Feminino, a inscrição é gratuita e deve ser realizada via Portal Sebrae.

Parceiros

Para o Workshop Empreendedorismo Feminino o Sebrae conta com a parceria do Instituto Federal do Amapá (Ifap); Comissão Permanente de Empreendedorismo da Assembleia Legislativa; Essência da Natureza, O Boticário e a Empresa Zwanga África Fashion .

Programação

Data: 17 de junho – Segunda-Feira

Local: Sede do Sebrae em Macapá

Hora: 8h – Credenciamento

Abertura oficial: Diretoria Executiva do Sebrae no Amapá e convidados

Apresentação: Poetas Azuis

Palestra: Panorama Empreendedorismo Feminino no Brasil

Palestrante: Gerente ajunta da Unidade de Cultura Empreendedora do Sebrae Nacional – Renata Malheiros

Painel: Liderança e Empreendedorismo

Palestrantes:

Deputada Estadual/AP e coordenadora do Projeto Caminho Empreendedor na Assembleia Legislativa do Amapá (Alap) – Marília Góes

Pró-Reitora do IFAP – Érika Bezerra

Empresa Zwanga África Fashion – Empresária Rejane Soares – Empresária:

Lançamento da Rede Sebrae de Empreendedorismo Feminino – Diretora técnica do Sebrae – Marciane Santo

Momento Bem Star

Hora: 13h30 – Networking feminino

Apresentação da estratégia nacional de atuação em empreendedorismo feminino

Palestrante: gerente da Unidade de Educação Empreendedora do Sebrae no Amapá (UEE) – Denise Nunes

Grupos de Trabalhos – Assessora da diretoria técnica do Sebrae/AP – Isana Alencar

Dinâmica motivacional – Master Coaching – Karina Alvarenga

Hora: 17h – Encerramento.

Fonte: Sebrae Nacional – Informações Empreendedorismo Feminino

Serviço:

Sebrae no Amapá