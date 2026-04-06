Com apoio do GEA, empresas oferecem 238 vagas de emprego em mutirão no SINE Amapá

As oportunidades são para trabalhar no Grupo Mônaco, Supermercados Fortaleza, 2A Importados e Você Telecom. Ação acontece na quinta-feira, 9 de abril, das 8h às 13h.

Por João Clésio

Quatro empresas que atuam no comércio amapaense participam, na próxima quinta-feira, 9, de um mutirão de empregos. Ao todo, são 238 vagas para contratação. A ação acontece das 8h às 13h, no SINE Centro, e conta com o apoio do Governo do Estado.

A seleção de pessoal será realizada na Casa do Trabalhador/SINE, localizada na Rua General Rondon, Centro. As vagas são para atuação no Grupo Mônaco, Supermercados Fortaleza, 2A Importados e Você Telecom.

Os técnicos do Sistema Nacional de Emprego vão realizar a triagem dos trabalhadores, incluindo o recebimento de documentos básicos, cadastro no banco de dados e encaminhamento para entrevista de emprego junto aos setores de Recursos Humanos das empresas, que estarão presentes no SINE.

A estrutura externa do prédio do SINE contará com tendas e cadeiras para atender à demanda do público presente no mutirão

“O setor de captação do SINE fez a intermediação junto às empresas para que o mutirão aconteça no próprio prédio. É uma das políticas do Governo do Estado oferecer condições para que o empresariado possa utilizar a estrutura do SINE para realizar as contratações”, disse Marcelino Flexa, secretário de Estado do Trabalho e Empreendedorismo.

O trabalhador interessado em uma das vagas deve ter em mãos a carteira de identidade, CPF, comprovante de endereço atualizado, carteira de trabalho (física ou digital) e currículo impresso.

São 238 vagas para contratação direta oferecidas por quatro empresas que atuam no mercado amapaenses

GRUPO MÔNACO

26 VAGAS

vendedor de motos externo

vendedor de motos interno

supervisor administrativo

monitor de treinamento

vendedor de peças

auxiliar administrativo

chefe de oficina

SUPERMERCADOS FORTALEZA

25 VAGAS

fiscal de prevenção

operador de supermercado

serviços gerais

2A IMPORTADOS

165 VAGAS

auxiliar de estoque

auxiliar de loja

encarregado de loja

operador de caixa

fiscal de loja

fiscal de salão

VOCÊ TELECOM

22 VAGAS

vendedor externo (MCP)

emendador de fibra (MCP)

promotor de vendas (PCDs)

telemarketing (PCDs)

Agência de Notícias do Amapá

Curtir isso: Curtir Carregando...