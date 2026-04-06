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Com apoio do GEA, empresas oferecem 238 vagas de emprego em mutirão no SINE Amapá

Livia Almeida

As oportunidades são para trabalhar no Grupo Mônaco, Supermercados Fortaleza, 2A Importados e Você Telecom. Ação acontece na quinta-feira, 9 de abril, das 8h às 13h.

Por João Clésio

Quatro empresas que atuam no comércio amapaense participam, na próxima quinta-feira, 9, de um mutirão de empregos. Ao todo, são 238 vagas para contratação. A ação acontece das 8h às 13h, no SINE Centro, e conta com o apoio do Governo do Estado.

A seleção de pessoal será realizada na Casa do Trabalhador/SINE, localizada na Rua General Rondon, Centro. As vagas são para atuação no Grupo Mônaco, Supermercados Fortaleza, 2A Importados e Você Telecom.

Os técnicos do Sistema Nacional de Emprego vão realizar a triagem dos trabalhadores, incluindo o recebimento de documentos básicos, cadastro no banco de dados e encaminhamento para entrevista de emprego junto aos setores de Recursos Humanos das empresas, que estarão presentes no SINE.

A estrutura externa do prédio do SINE contará com tendas e cadeiras para atender à demanda do público presente no mutirão
A estrutura externa do prédio do SINE contará com tendas e cadeiras para atender à demanda do público presente no mutirão

“O setor de captação do SINE fez a intermediação junto às empresas para que o mutirão aconteça no próprio prédio. É uma das políticas do Governo do Estado oferecer condições para que o empresariado possa utilizar a estrutura do SINE para realizar as contratações”, disse Marcelino Flexa, secretário de Estado do Trabalho e Empreendedorismo.

O trabalhador interessado em uma das vagas deve ter em mãos a carteira de identidade, CPF, comprovante de endereço atualizado, carteira de trabalho (física ou digital) e currículo impresso.

São 238 vagas para contratação direta oferecidas por quatro empresas que atuam no mercado amapaenses
São 238 vagas para contratação direta oferecidas por quatro empresas que atuam no mercado amapaenses

GRUPO MÔNACO
26 VAGAS

  • vendedor de motos externo
  • vendedor de motos interno
  • supervisor administrativo
  • monitor de treinamento
  • vendedor de peças
  • auxiliar administrativo
  • chefe de oficina

SUPERMERCADOS FORTALEZA
25 VAGAS

  • fiscal de prevenção
  • operador de supermercado
  • serviços gerais

2A IMPORTADOS
165 VAGAS

  • auxiliar de estoque
  • auxiliar de loja
  • encarregado de loja
  • operador de caixa
  • fiscal de loja
  • fiscal de salão

VOCÊ TELECOM
22 VAGAS

  • vendedor externo (MCP)
  • emendador de fibra (MCP)
  • promotor de vendas (PCDs)
  • telemarketing (PCDs)

Agência de Notícias do Amapá

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