Com apoio do GEA, empresas oferecem 238 vagas de emprego em mutirão no SINE Amapá
As oportunidades são para trabalhar no Grupo Mônaco, Supermercados Fortaleza, 2A Importados e Você Telecom. Ação acontece na quinta-feira, 9 de abril, das 8h às 13h.
Por João Clésio
Quatro empresas que atuam no comércio amapaense participam, na próxima quinta-feira, 9, de um mutirão de empregos. Ao todo, são 238 vagas para contratação. A ação acontece das 8h às 13h, no SINE Centro, e conta com o apoio do Governo do Estado.
A seleção de pessoal será realizada na Casa do Trabalhador/SINE, localizada na Rua General Rondon, Centro. As vagas são para atuação no Grupo Mônaco, Supermercados Fortaleza, 2A Importados e Você Telecom.
Os técnicos do Sistema Nacional de Emprego vão realizar a triagem dos trabalhadores, incluindo o recebimento de documentos básicos, cadastro no banco de dados e encaminhamento para entrevista de emprego junto aos setores de Recursos Humanos das empresas, que estarão presentes no SINE.
“O setor de captação do SINE fez a intermediação junto às empresas para que o mutirão aconteça no próprio prédio. É uma das políticas do Governo do Estado oferecer condições para que o empresariado possa utilizar a estrutura do SINE para realizar as contratações”, disse Marcelino Flexa, secretário de Estado do Trabalho e Empreendedorismo.
O trabalhador interessado em uma das vagas deve ter em mãos a carteira de identidade, CPF, comprovante de endereço atualizado, carteira de trabalho (física ou digital) e currículo impresso.
GRUPO MÔNACO
26 VAGAS
- vendedor de motos externo
- vendedor de motos interno
- supervisor administrativo
- monitor de treinamento
- vendedor de peças
- auxiliar administrativo
- chefe de oficina
SUPERMERCADOS FORTALEZA
25 VAGAS
- fiscal de prevenção
- operador de supermercado
- serviços gerais
2A IMPORTADOS
165 VAGAS
- auxiliar de estoque
- auxiliar de loja
- encarregado de loja
- operador de caixa
- fiscal de loja
- fiscal de salão
VOCÊ TELECOM
22 VAGAS
- vendedor externo (MCP)
- emendador de fibra (MCP)
- promotor de vendas (PCDs)
- telemarketing (PCDs)
Agência de Notícias do Amapá