Ação de limpeza marca Dia Mundial do Meio Ambiente em Macapá

Programação acontece na segunda-feira, 5, na Orla do bairro Perpétuo Socorro

O Projeto Educação Ambiental, uma iniciativa popular de moradores do bairro Perpétuo Socorro, realizará uma ação de limpeza na próxima segunda-feira, 5, data em que celebra o Dia Mundial do Meio Ambiente. A programação Rio Amazonas Limpo e Saudável acontece de 8h às 12h na orla do bairro.

A ação é realizada há 10 anos de forma voluntária por parte de todos os envolvidos, com o intuito de promover a educação Ambiental e saúde dos moradores. O projeto busca também fomentar a temática do meio ambiente e junto a cultura com a presença de artistas locais.

A frente do projeto estão os moradores do Perpétuo Socorro, Deuzilene Saraiva e Sandra Torrinha, com o apoio do 6º Batalhão Polícia Militar, Ministério Público por meio da Promotoria de Meio Ambiente e das escolas do bairro.

Na edição deste mês de junho a ação terá como parceiros a Secretaria Municipal de Zeladoria Urbana, que irá cuidar da limpeza, a Superintendência de Vigilância e Saúde (SVS), com imunização para gripe, terá ainda vacina antirrábica para os pets e serviços de saúde como aferição de pressão arterial, medição de glicose.

Durante a manhã serão ofertados serviços de corte de cabelos e penteados para as mulheres e orientação para a população sobre o descarte correto de lixo. O evento é aberto ao público geral e acontece a partir das 8h da manhã.

5 de junho

O Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado no dia 5 de junho, foi instituído pela Organização das Nações Unidas (ONU), e tem como objetivo principal chamar a atenção de todas as esferas da população para os problemas ambientais e para a importância da preservação dos recursos naturais, que até então eram considerados, por muitos, inesgotáveis.

