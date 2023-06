Café Estatístico apresenta índices estatísticos elaborados a partir dos sons dos pássaros

Evento on-line ocorrerá no dia 15 de junho, às 16h, via conferência web.

Será que o canto dos pássaros muda com os impactos ambientais, gerando dados para análise estatística? O estudo “Acoustic entropy, amplitude index and acoustic diversity index predict habitat-specific soundscapes in urban area”, realizado pelo pesquisador Moise Leance Sagbohan, apresenta índices estatísticos elaborados a partir dos sons dos pássaros para descrever a qualidade do meio ambiente e será tema do “Café Estatístico na Unifap”, evento que ocorrerá dia 15 de junho de 2023, às 16h, via Conferenciaweb-RNP. A palestra será on-line e ministrada em língua portuguesa. Interessados podem se inscrever gratuitamente no site https://www.sympla.com.br/evento-online/cafe-estatistico-na-unifap/2016388?lang=PT.

O “Café Estatístico” é um evento que tem o intuito de disseminar as Ciências Estatísticas através de temas relevantes na atualidade para a comunidade acadêmica da Universidade Federal do Amapá (Unifap) e a sociedade em geral. O evento é organizado pela Divisão de Estatísticas e Informações (Dieis), do Departamento de Avaliação e Informação da Pró-reitoria de Planejamento (Proplan) da Unifap.

Sobre o palestrante

Moise Leance Sagbohan é bacharel em Estatística e Econometria pela Université de Abomey-Calavi (UAC, Benin) e Mestre em Estatística pela Universidade Federal do Pará (UFPA). Possui experiências em modelagens matemático-estatísticas, séries temporais e análises preditivas, Machine Learning, bioestatística e análises bioacústicas. É membro do Laboratório de Modelamento Matemático-Estatístico (Lamem/UFPA) e do Laboratório de Ornitologia e Bioacústica (LOBio/UFPA). Além disso, é presidente da Diáspora Beninense no Brasil (2021-2023).

Serviço

Café Estatístico na Unifap – Palestra on-line “Acoustic entropy, amplitude index and acoustic diversity index predict habitat-specific soundscapes in urban area”

Dia 15 de junho de 2023, às 16h, via Conferenciaweb-RNP. Inscrições gratuitas no site https://www.sympla.com.br/evento-online/cafe-estatistico-na-unifap/2016388?lang=PT. Aberto ao público em geral.

