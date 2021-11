Sebrae promove Seminário Inovação e Sucessão Empresarial, nesta quinta (18)

O objetivo, é compartilhar e disponibilizar informações/orientações sobre inovação e a questão da sucessão empresarial nos pequenos negócios

Denyse Quintas

Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Amapá (Sebrae), realiza Seminário Inovação e Sucessão Empresarial ‘O Desafio das empresas Familiares’, na sede da instituição, no Auditório Santana, nesta quinta (18), das 18h30 às 21h. O evento reúne empresários participantes dos Projetos Setoriais e do Setor de Turismo.

Segundo a gerente da Unidade de Atendimento Coletivo, Comércio e Serviço do Sebrae no Amapá, Conceição Mira, o seminário apresenta questões que devem ser consideradas para o planejamento do processo de sucessão empresarial. “É definir o futuro do negócio quando o empresário deixar a gestão; e assim, propiciar conhecimentos importantes sobre os principais desafios que envolvem uma empresa familiar no Brasil evitando possíveis problemas no futuro”, disse a gerente da UAC-CS/Sebrae/AP, Conceição Mira.

Justificativa

Segundo pesquisa do Sebrae, até setembro de 2015, 57% das micro e pequenas empresas, em média, possuem parentes entre seus sócios e/ou empregados/colaboradores, com ou sem carteira assinada, sendo que no Norte esse percentual chega a 52%. O Amapá aparece na 8ª posição no ranking nacional, enquanto o Amazonas é o último no ranking nacional com 27º.

De acordo com a gerente da UAC-CS/Sebrae/AP, Conceição Mira, outro importante dado, é que segundo pesquisa Global Entrepreneurship Monitor (GEM) de 2015, o Brasil possui aproximadamente 52 milhões de brasileiros abrindo seus próprios empreendimentos ou conduzindo negócios já instalados. E a preocupação principal desses empreendedores está na relação entre abertura, oportunidades para crescimento e maturidade das empresas.

“Este seminário vem ressaltar a importância que o empresário busque o quanto antes estratégias para transição sucessória, dando continuidade a empresas com elementos de sua família e acompanhando a evolução do mercado através da Inovação. Chamando atenção! Para que essa sucessão deve ser trabalhada com um tempo de maturação da empresa, considerando principalmente a Gestão Empresarial e a questão da Inovação na empresa para a sua sobrevivência no mercado. Ressaltando que o empresário sucedido também deve ser preparado a passar o bastão”, declara a gerente da UAC-CS/Sebrae/AP, Conceição Mira.

Ela, afirma que o seminário, despertará o sentimento de que a falta de sucessor é um dos fatores de mortalidade das Micro e Pequenas Empresas no país. Precisamos quebrar paradigmas quanto a transferência da titularidade da empresa para a nova geração. “A sucessão na empresa proporciona também uma forma de inovação, que associada aos objetivos do seu criador, contribui, sobre maneira, ao sucesso de uma marca, proporcionando êxitos futuros e expansão do negócio, transformando-o quem sabe em média ou grande empresa”, finaliza a gerente da UAC-CS/Sebrae/AP, Conceição Mira.

