Curso livre “História e Cultura Indígena e Afro-brasileira” inicia no sábado, 05

O curso “História e Cultura Indígena e Afro-brasileira” será ministrado pelo Prof.º Jeancarlo Pontes, idealizador do mesmo. Natural da cidade de Amapá, 39 anos, possui graduação em Licenciatura em História pela UEMA (2008), Especialização em Patrimônio Cultural e Educação Patrimonial pela FIBRA (2011). Em 2015 participou de duas extensões universitárias no Rio de Janeiro: Histórias e Culturas Indígenas pela UFF e Histórias e Culturas Africanas e Afro-brasileiras pela UFRJ. Atualmente cursa Licenciatura em Filosofia na UEAP.

Sua atuação profissional na Educação concentra-se na docência em turmas do Ensino Fundamental II e Ensino Médio. De 2009 a 2014 atuou como agente cultural por meio da Associação dos Agentes de Patrimônio da Amazônia; no mesmo período lecionou as disciplinas de Espanhol e História no Centro Educacional Milênio – CEMI. E de 2014 a 2016, no Colégio Nossa Senhora da Pena, atuou como professor de Tecnologia Educacional, História, Filosofia e História e Cultura Indígena e Afro-brasileira.

Em suas palavras:

“A ideia do curso começou a partir da experiência em uma escola privada na cidade do Rio de Janeiro, que tinha na grade curricular uma disciplina de História e Cultura Afro-brasileira. Após três anos lecionando a disciplina, consegui reunir um grande acervo de pesquisas e experiência sobre o assunto. Com o término do contrato, decidi que este material deveria ser compartilhado com educadores e profissionais interessados na área, e assim resolvi montar um curso e três livros sobre o tema.”

O curso “História e Cultura Indígena e Afro-brasileira” é organizado pelo Espaço Caos – Arte e Cultura, que dá continuidade às ações educativas já promovidas pelo coletivo por meio de workshops, oficinas, debates, entre outras atividades.

O curso será em quatro encontros e estaremos disponibilizando a ficha de inscrição para cada encontro. Confira nossa programação completa e aproveite para se inscrever para o primeiro encontro no dia 5 de Maio.

