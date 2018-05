BC fará intervenção para conter dólar

O Banco Central decidiu agir para amenizar a disparada do dólar. Após a alta de mais de 7% da moeda americana na comparação com o real no último mês, a instituição anunciou que passará a atuar a partir desta quinta-feira, 03, no mercado futuro para “suavizar movimentos no mercado de câmbio”.

A intervenção ocorrerá por meio dos contratos de “swap” – transação financeira que equivale à oferta de dólares. A última ação do BC para conter movimentos da moeda foi em maio de 2017, quando gravações de Joesley Batista aumentaram a volatilidade no mercado.

O anúncio de que o BC voltará a agir foi divulgado no início da noite da última quarta-feira, 02, após a moeda subir 1,55% e fechar o primeiro dia de negócios de maio em R$ 3,5518. Nesta quinta, o BC oferecerá aos investidores até US$ 445 milhões em um leilão.

O BC tem realizado leilões de swap ao longo dos últimos meses para renovar contratos antigos que estavam próximos de vencer. Ou seja, o BC apenas alongou operações existentes. A partir desta quinta-feira, a ação muda porque o BC poderá oferecer volume de dólar superior ao vencimento dos contratos antigos. Em outras palavras, o volume de dólares do BC no mercado futuro vai aumentar.

Se o BC mantiver o ritmo da oferta desta quinta-feira, até o fim do mês terá oferecido US$ 8,445 bilhões ao mercado. O valor é US$ 2,795 bilhões superior ao próximo vencimento dos swaps, em 1.º de junho. Não há, porém, nenhuma garantia de que a oferta seguirá esse padrão. Um gestor de moedas de um banco estrangeiro considerou o montante extra como uma “intervenção pequena”. Ele reconhece, porém, que o mais relevante no momento é a sinalização ao mercado de que, agora, o BC começou a agir.

