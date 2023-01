Evento reúne startups da Amazônia em busca de investimento internacional 

Amazon Connections vai conectar negócios inovadores da região amazônica a investidores por meio da feira internacional Taiwan Innovex

Aproximadamente 20 startups da Amazônia vão apresentar seus negócios para investidores no Amazon Connections, que acontece nesta quarta-feira, dia 18 de janeiro, das 8h às 19h30, com transmissão gratuita por meio do canal do Innovation Studio no Youtube (www.youtube.com/@innovationstudio_1).

O evento, promovido pela Innovation Studio, em parceria com a Taiwan Trade Center do Brasil (TAITRA) e a InnoVEX Taiwan, tem o objetivo de identificar e conectar negócios da Amazônia a investidores e empresas internacionais de tecnologia por meio da InnoVEX Taiwan, uma exposição exclusiva para startups que ocorre dentro da feira Computex Taipei, em Taiwan, a segunda maior feira de tecnologia do mundo.

Além disso, vai reunir empresas investidoras, startups, incubadora, aceleradoras, institutos de Ciência e Tecnologia, secretarias de Tecnologia, Ventures Builders, coordenações de Programas Prioritários, associações de startups, fundo de investimento e consultorias.

Segundo o diretor técnico do Creathus Instituto de Tecnologia da Amazônia e um dos organizadores do evento, Marivaldo do Vale Albuquerque, a programação foi planejada para abranger o atual ecossistema de inovação da Amazônia e das empresas de tecnologia.

“Vamos promover a interação entre os atores locais e os representantes de Taiwan, apresentar as startups para investidores, conhecer empresas locais que já alçaram projeção internacional e também discutirmos a importância de conectar o nosso ecossistema a outros ecossistemas nacionais e internacionais. Desta forma, pretendemos colaborar com empreendedores da região amazônica para a expansão de seus negócios, seja localmente, seja globalmente”, afirma.

Outra organizadora do evento e CMO da Venture Builder VB92, Nicolle Amorim, informa que o Amazon Connections será um espaço de troca, aprendizado e fomento da cultura de negócios. “Estamos construindo, com isso, uma base de pessoas e empresas para que elas tenham uma oportunidade de se posicionar no ecossistema de inovação, e de ficar por dentro das oportunidades de negócio. Isso servirá de recurso para quem procura informação, parcerias ou ajuda, seja para fazer investimentos ou amadurecer negócios de impacto, principalmente para que sejam mais sustentáveis e efetivos em sua capacidade de transformação na sociedade”, comenta.

Programação

O evento inicia com o lançamento do Innovation Studio, a partir das 9h10. Em seguida, às 9h30, acontece a apresentação das ações da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), com o secretário Radyr Junior. Às 10h, a diretora da TAITRA Brasil, Sandra Shih, apresenta os serviços da instituição para empresas brasileiras e taiwanesas.

Às 10h30, ocorre a palestra sobre a exposição InnoVEX Taiwan e como atrair investimento internacional, com o gerente da TAITRA, Suen Sik Lung. A partir das 11h, o CEO da DriveOn, Expedito Belmont, apresenta seu case de sucesso durante a edição de 2022 da InnoVEX Taiwan. A manhã encerra com a ação dos patrocinadores do evento.

A partir das 14h, ocorre a palestra ‘Case Petit Fabrik: como atrair investimento internacional para startups na Amazônia’, com o CEO Olímpio Neto. Em seguida, é a vez do painel ‘Por que é importante conectar a Amazônia ao ecossistema de inovação de Taiwan?’, com representantes da FIP FIEAM, Sebrae, Venture Builder, Apex e Creathus.

A partir das 15h30, ocorre o demoday com as 20 startups da região amazônica apresentando seus negócios para o mercado, parceiros e investidores.

O Amazon Connections é uma realização do Innovation Studio, Instituto Creathus, Venture Builder VB92, FIP FIEAM e Uarini GO, com patrocínio do Sebrae, Taiwan Trade Center do Brasil (TAITRA), APDM, CITS e Central Clipping. O evento conta com o apoio da Semtepi, Venture Hub Manaus, Marinho Comércio Exterior, Innatus, Conecthus, UP Comunicação Inteligente e DriveOn.

