5 melhores universidades do mundo para estudar turismo e hospitalidade

No dia Nacional do Turismo, conheça estas cinco instituições educacionais mais reconhecidas mundialmente no setor hoteleiro

Comemorado anualmente no dia 08 de maio, o Dia Nacional do Turismo tem como finalidade promover e homenagear a prática da hospitalidade entre os brasileiros. E, para os que são apaixonados pela profissão e desejam estudar fora do país, foi divulgado em 2018 pela QS World University Rankings®, que há dois anos estreou a categoria “Hospitality & Leisure Management”, as melhores instituições de ensino para estudar Hospitalidade e Turismo no exterior. Confira as primeiras cinco posições:

1.Universidade de Nevada, Las Vegas, Estados Unidos

A UNLV (University de Nevada, Las Vegas) é uma instituição particular que recebe atualmente quase 30 mil estudantes e conta com mais de 3.000 professores e funcionários. Fundada em 1957 e com 15 principais unidades acadêmicas, oferece cursos de graduação, mestrado e doutorado em diversas áreas como Administração Hoteleira, Business, Educação, Relações Públicas, Direito, entre outros cursos.

2. Ecole Hôtelière de Lausanne, Suíça

Uma das melhores instituições no setor de hospitalidade, a Ecole Hôtelière de Lausanne (EHL) desde 1893, foi pioneira em uma educação que inspirou o mundo do turismo e criou uma comunidade profissional única de 25.000 executivos da indústria global. Como referência em gestão de hospitalidade, a EHL oferece cursos universitários para mais de 2608 estudantes de mais de 100 países que aspiram às melhores carreiras da indústria hoteleira internacional. A instituição oferece para os estudantes quarto opções de programas acadêmicos: Bacharel em Ciências em Gestão Internacional de Hotelaria, Mestrado em Ciência em Negócios Global Hospitality, MBA Executivo em Administração Hoteleira e Master Class em Artes Culinárias.

Veja a íntegra no Investimentos e Notícias