Embratur e ANPTUR lançam edital para fomentar pesquisas em turismo internacional

Iniciativa financiará com até R$ 100 mil projetos de pós-graduação para fortalecer a imagem do Brasil no exterior

A Embratur e a Associação Nacional de Pesquisa e Pós-graduação em Turismo (ANPTUR), anunciaram nesta terça-feira (15), o lançamento do Edital de Fomento à Pesquisa. A iniciativa, que integra as ações do programa Em Tese, visa incentivar a produção de conhecimento e a inovação, além de contribuir para a qualificação do turismo brasileiro.



O edital, fruto de um termo de colaboração entre as duas instituições, busca apoiar pesquisas de pós-graduação (stricto sensu) na área de turismo, com um investimento total de R$ 400.000,00. Serão selecionadas até quatro propostas de pesquisa, cada uma recebendo um financiamento de até R$100.000,00 para o desenvolvimento de seus projetos promovendo a integração de instituições de diferentes estados.



De acordo com o presidente da Embratur, Marcelo Freixo, a inovação e o conhecimento são pilares para um turismo mais forte e competitivo. “Com este edital, queremos aproximar a academia do mercado, transformando dados e pesquisas em estratégias eficazes para a promoção do Brasil no exterior”, afirma Freixo. Segundo ele, “investir em inteligência de mercado é garantir que nossas ações sejam cada vez mais assertivas e que possamos oferecer ao turista internacional uma experiência única e de alta qualidade.”



Presidente da ANPTUR, Osiris Ricardo Bezerra Marques evidenciou a importância desta parceria. “Essa parceria entre a ANPTUR e a Embratur representa um marco para a pesquisa em turismo no Brasil. Trata-se da união entre a academia, a pós-graduação, o setor público e o trade turístico para refletir, de forma ampla e estratégica, sobre o desenvolvimento do turismo brasileiro. Mais do que nunca, é fundamental implementar ações que construam o futuro do turismo com base no conhecimento científico e em políticas públicas eficazes, orientadas por evidências e comprometidas com a transformação social e econômica do país”, disse.



Sobre o projeto

As propostas de pesquisa devem estar alinhadas à temática do Turismo Internacional no Brasil, com especial atenção a áreas como inovação, economia criativa, sustentabilidade, ESG, Afroturismo e políticas públicas baseadas em evidências. O objetivo é ampliar a produção de conhecimento qualificado, identificar gargalos e propor soluções científicas para os desafios do setor no país.



A iniciativa contribuirá com o desenvolvimento científico e tecnológico, bem como com a valorização da carreira acadêmica em turismo e a promoção da divulgação científica para um público mais amplo. A cooperação entre a academia, iniciativa privada e o poder público são vistas como fundamentais para a profissionalização do turismo brasileiro.



Os pesquisadores interessados em participar da seleção devem submeter suas propostas até o dia 22 de agosto de 2025. O edital completo e o formulário de inscrição estão disponíveis neste link. Os resultados serão anunciados durante o XXII Seminário da ANPTUR, que ocorrerá em setembro de 2025.

