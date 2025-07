Hospital da Criança e do Adolescente realiza 1ª cirurgia para alívio de pressão intracraniana no novo centro cirúrgico

Procedimento de urgência executado em um bebê de 6 meses marca início de uma nova fase para a unidade hospitalar, em Macapá.

O Hospital da Criança e do Adolescente (HCA), em Macapá, realizou de forma excepcional a primeira trepanação craniana bilateral em um bebê de seis meses, prematuro, na noite da última sexta-feira, 11. O procedimento, considerado de alta complexidade, é utilizado para aliviar a pressão intracraniana e foi necessário diante do quadro clínico grave da criança, que deu entrada na sala amarela da unidade ao ser transferido de Santana.

A cirurgia ocorreu poucos dias após a inauguração do novo centro cirúrgico do HCA pelo Governo do Amapá, que começou a operar em 3 de julho com procedimentos gerais pediátricos. A trepanação foi realizada com o apoio da equipe do Hospital de Clínicas Dr. Alberto Lima (Hcal), onde esse tipo de cirurgia é normalmente referenciada.



Segundo a responsável técnica pelo centro cirúrgico do HCA, enfermeira Sammea Andrade, a intervenção foi conduzida com urgência e seguiu todos os protocolos.

“A criança chegou em estado crítico e o neurocirurgião foi imediatamente acionado. Após avaliação, optou-se pela trepanação craniana bilateral, com suporte da nossa equipe de enfermagem e do centro cirúrgico recém-estruturado”, explicou.

O procedimento consiste na abertura de dois orifícios no crânio para aliviar a pressão intracraniana, e exige instrumentais específicos. O HCA ainda não realiza esse tipo de cirurgia de forma regular, mas caminha para, futuramente, absorver procedimentos neurológicos como esse, com aquisições de materiais e licitações em andamento.

“Estamos nos estruturando para oferecer cada vez mais resolutividade dentro da nossa própria unidade, com segurança e qualidade no atendimento às crianças e adolescentes”, ressaltou Sammea./8520k

Atualmente, o HCA realiza cirurgias como herniorrafia, postectomia, orquidopexia, apendicectomia e colecistectomia, além de procedimentos otorrinolaringológicos e urológicos. A unidade também já realiza intervenções torácicas, como broncoscopia e traqueoscopia, e iniciou cirurgias ortopédicas, como tenotomias.

A oferta inclui ainda procedimentos de cirurgia plástica, como correções em crianças com fenda palatina e labioplastia, ampliando o cuidado integral às crianças com malformações congênitas. Na área da gastroenterologia, o hospital realiza exames e procedimentos como endoscopia, colonoscopia e gastrostomia por via endoscópica.

Com o novo centro cirúrgico em funcionamento, o Governo do Amapá reforça seu papel estratégico no cuidado pediátrico especializado com a priorização do fortalecimento da saúde em todo o estado.

Agência de Notícias do Amapá

