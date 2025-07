Governador Clécio Luís exalta a força da fé na tradição histórica da Festa de São Tiago em recepção à comitiva de Mazagão Velho

O Palácio do Setentrião, sede do Governo do Amapá, foi palco de celebração religiosa e cultural pelos 248 anos da festividade.

O governador do Amapá, Clécio Luís, recebeu nesta segunda-feira, 15, a comitiva da Festa de São Tiago, no Palácio do Setentrião, em Macapá, como parte da programação dos 248 anos de comemoração do tradicional festejo da Vila de Mazagão Velho, distrito do município de Mazagão.

O momento de fé e celebração cultural, com a recepção das imagens peregrinas de São Tiago e São Jorge, acompanhada pelo deputado estadual Rodolfo Vale, contou com Missa Solene no Salão Nobre e apresentações de Veronica dos Tambores e da tradicional e histórica dança do “Vominê”, pelos cavaleiros que representam mouros e cristãos.

“Receber toda a comitiva de Mazagão Velho e as imagens de São Tiago e São Jorge é uma honra imensa. É mais um momento que marca um trabalho muito grande de valorização da cultura e da nossa história. Mazagão Velho nos ensina muito com a Festa de São Tiago, porque resistiu ao tempo, avançou, formou gerações culturalmente, isso é muito importante. O que antes ficava muito na mão só dos mais idosos, agora continua com respeito aos mais velhos, mas a juventude também toma conta”, enfatizou o governador Clécio Luís.

Durante a celebração, o governador anunciou que a sede do Governo do Estado será transferida para a Vila de Mazagão Velho, passando a funcionar novamente no Palácio Rio Mutuacá, onde serão tomadas as principais decisões e atos do executivo estadual, até o fim da festividade, conforme a programação oficial.

“No melhor sentido da palavra, todos nós do governo vamos invadir Mazagão Velho, nos próximos dias, para valorizar a festa. Eu, graças a Deus, a São Tiago e São Jorge, volto a Mazagão Velho, para instalar a sede do Governo pela terceira vez consecutiva, e isso tem um valor simbólico muito grande. Viver no dia a dia lá é importante para a gente saber de onde nós somos, o que representamos e para onde vamos também. Mazagão Velho é a história e cultura do Amapá. Viva São Tiago e viva São Jorge”, enfatizou Clécio Luís.

O momento de devoção e bênçãos, ao som das caixas do Marabaixo, integra a programação da Festa de São Tiago, que segue nesta terça-feira, 15, com retorno das imagens à Vila de Mazagão Velho, distrito do município de Mazagão, quando a comunidade recepciona a comitiva e segue em romaria até a igreja de Nossa Senhora da Assunção, onde o translado é encerrado.

A tradicional celebração cultural e religiosa do estado, que celebra 248 anos, é organizada pelo Instituto Cultural da Festa de São Tiago (ICFST) e pela Paróquia Nossa Senhora da Assunção de Mazagão Velho, com apoio do Governo do Amapá e da Prefeitura de Mazagão.

“Quero agradecer por todo apoio e respeito que o governador Clécio Luís sempre tem com a história, a tradição e a toda comunidade de Mazagão Velho. Que a nossa parceria permaneça por muitos e muitos anos”, destacou Alexandre Queiroz, presidente do ICFST.

Agência Brasil

