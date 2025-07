Bienal das Amazônias recebe personalidades do Hip Hop e das artes plásticas, em Macapá

Mostra promove atividades culturais gratuitas e pode ser visitada até o dia 8 de agosto

A Itinerância Bubuia promove nesta terça-feira (15), um importante diálogo sobre como o Hip Hop agrega na vida de jovens da periferia, agindo como ferramenta de mudança e transformação de vida, em Macapá (AP). O bate-papo será conduzido pela Mc Deeh, com participação especial da rapper Yanna MC, representando a força da voz feminina no cenário musical local. Além da roda de conversa, a programação contará com a apresentação musical das artistas, no Macapaba 2, às 18h.

O projeto tem Patrocínio Master de Nubank e Shell, além do apoio do Governo do Estado do Amapá. O Instituto Cultural Vale foi patrocinador máster da primeira edição da Bienal das Amazônias, e apoiador da iniciativa.

MC Deeh é uma das artistas convidadas

MC Deeh iniciou sua trajetória no Hip Hop aos 13 anos como b-girl e, em 2018, deu início à sua carreira musical. A artista possui um disco, seis videoclipes lançados e quatro premiações. Suas músicas nascem da vivência como mulher, mãe, artista preta e periférica, enfrentando de frente o racismo, o machismo e a lgbtfobia. Atualmente, MC Deeh está em sua primeira turnê.

Na programação da Itinerância da Bienal das Amazônias, a cantora vai compartilhar sua caminhada no rap amapaense, os processos, desafios e os enfrentamentos para manter-se fazendo música em um cenário predominantemente masculino. Para somar a conversa, Deeh recebe a rapper Yanna MC, para juntas refletirem sobre a quebrada, a cultura e o futuro.

Mc Deeh conta que em determinado momento precisou olhar para si e observar como o Hip Hop agregou em sua vida, pois mais do que uma forma de expressão, o Hip Hop também é política, e está presente nas letras, como forma de luta para chegar a lugares de difícil acesso. “A minha expectativa é que a gente possa plantar uma semente nesses jovens para que eles se sintam instigados a poder criar, participar e fazer parte de um movimento que já faz parte da gente, mas que muitas vezes o medo ultrapassa. Que eles possam sentir que esse é o primeiro de muitos passos que a gente pode dar para exercer esse movimento na nossa comunidade”, ressalta.

As atividades formativas retornam ao Centro em Artes Visuais Cândido Portinari na quinta-feira (17), com o workshop “Rios de Memórias: Arte e Histórias da Amazônia”, com Jeriel Luz, às 15h. O artista plástico e criador da “Pop Art Tucuju”, reconhecido internacionalmente, já expôs no Louvre, Lisboa e em diversas cidades do Brasil. Sua obra “Pop Art Tucuju” é um estilo próprio que fundamenta nos estudos do Cubismo, Fauvismo e Orfismo, retratando a vida ribeirinha e indígena.

Artista plástico, Jeriel Luz, realizartá workshop “Rios de Memórias: Arte e Histórias da Amazônia”

Durante o workshop, o artista plástico vai abordar a importância do rio na vida ribeirinha, compartilhando histórias contadas por sua mãe, a vivência à beira do rio e como isso inspirou a coleção “Minhas águas Tucuju”, lançada em 2018. A atividade também convida os participantes a expressarem suas vivências com base nas estéticas da Pop Art Tucuju, em uma homenagem às mães e às vozes das águas amazônicas.

“O tema, é inspirado na vida de minha mãe, que era mulher ribeirinha, e a vivência dela trouxe muitas ideias para meu processo criativo. Espero que os participantes tenham uma experiência única e rica de conhecimento, pelo tempo de carreira vivido, pois a oportunidade de aprendizado será mútua”, garante o artista.

A Itinerância Bubuia em Macapá (AP) pode ser visitada no Centro de Educação em Artes Visuais Cândido Portinari até o dia 8 de agosto, com entrada gratuita. Acompanhe a programação completa no site: www.bienalamazonias.org.br ou no Instagram: @bienalamazonias

SERVIÇO

Roda de conversa “Como o Hip Hop agrega na vida de jovens da periferia? “, com Mc Deeh

Entrada gratuita

Data: 15 de julho de 2025

Horário: 18h

Local: Macapaba 2 – Quadra 13

Workshop “Rios de Memórias: Arte e Histórias da Amazônia”, com Jeriel Luz

Entrada gratuita

Data: 17 de julho de 2025

Horário: 15h

Local: Centro de Educação Profissional em Artes Visuais Cândido Portinari – Rua Rio Purús, nº 260 – Macapá (AP)

Atendimento à imprensa: Mary Paes (96) 99179-4950

Curtir isso: Curtir Carregando...