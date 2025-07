Descontos indevidos do INSS: Procon Amapá dá dicas aos usuários para que não caiam em golpes durante o ressarcimento nacional

Conforme proposto pelo Governo Federal, as solicitações de ressarcimento já iniciaram e os pagamentos integrais começam a ser realizados no dia 24 de julho.

Aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), que foram afetados com descontos indevidos, já podemsolicitar a restituição dos valores de acordo com a proposta de devolução em parcela única pelo Governo Federal. Os pagamentos iniciam no dia 24 de julho em lotes diários de 100 mil pessoas, até que todos os casos sejam resolvidos.

Desde o início da veiculação das informações sobre os descontos, o Instituto de Defesa do Consumidor (Procon-AP), tem recebido diariamente muitos idosos em busca de informações a respeito dos casos. Diante desta repercussão, da vulnerabilidade dos idosos e da grande circulação de dinheiro que esse ressarcimento causará em todo o Brasil, o Procon Amapá preparou algumas dicas para que esses beneficiários não caiam em golpes.

CONFIRA A CARTILHA DE ORIENTAÇÕES DO PROCON AMAPÁ SOBRE O RESSARCIMENTO DO INSS

A cartilha produzida pelo Procon-AP ficará disponível no site oficial da instituição e na Agência de Notícias do Governo do Amapá. O Instituto destaca ainda que, segundo o Governo Federal, a adesão é realizada pelo aplicativo Meu INSS ou presencialmente nas agências dos Correios, de forma simples e inteiramente gratuita, qualquer cobrança é indício de golpe.

“O Procon-AP, como parte do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, se preocupa em estar alinhado com as decisões que impactam os consumidores do Estado do Amapá, ainda mais diante de uma situação de repercussão nacional. Visando a segurança dos consumidores amapaenses, preparamos algumas informações importantes para orientar os aposentados e pensionistas durante a adesão do plano de ressarcimento”, pontua o diretor-presidente do Procon Amapá, Matheus Pinto.

Confira as dicas do Procon para evitar golpes:

1 – O INSS não pedes dados pessoais por telefone, nem por WhatsApp, e-mail e muito menos por redes sociais.

2- Desconfie de propostas que buscam “agilizar” o reembolso.

3- Nunca compartilhe sua senha do “Meu INSS” ou código de segurança.

4 – O canal oficial é somente o aplicativo ou o site do “Meu INSS”.

Agência de Notícias do Amapá

