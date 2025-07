Anatel intensifica monitoramento aeronáutico na Floresta Nacional de Roraima

Estação móvel intercepta comunicações de aeronaves ligadas ao garimpo ilegal

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) instalou em Roraima uma Estação Transportável de Radiovideometria (ETR) para interceptar comunicações de aeronaves irregulares que sobrevoam a Floresta Nacional de Roraima (Flona-RR). A iniciativa, coordenada pelo escritório local (Anatel Roraima), reforça o apoio ao Plano de Desintrusão e Enfrentamento da Crise Humanitária na Terra Indígena Yanomami.



A superintendente de Fiscalização da Anatel, Gesiléa Teles, destacou a parceria estratégica com a Força Nacional, responsável pela operação da estação. “O conhecimento e a experiência de nossos agentes de fiscalização, aliados à tecnologia dos nossos equipamentos, são decisivos no suporte a esta ação coordenada em defesa da comunidade Yanomami”, afirmou.



Membros da Força Nacional foram capacitados pela Anatel para monitorar comunicações aeronáuticas em 12 canais distintos na faixa do Serviço Limitado Móvel Aeronáutico (SLMA). Essas frequências haviam sido previamente identificadas por equipamento de monitoramento instalado em uma unidade do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).



O gerente da Anatel em Roraima, Augusto Queiroz, reforça que “a tecnologia e o conhecimento técnico da agência reguladora são fundamentais não apenas para a proteção ambiental e humanitária, mas também para apoiar as forças de segurança no combate ao uso indevido do espectro de telecomunicações em atividades ilícitas”.



O escritório da Anatel em Roraima mantém diálogo permanente com as instituições envolvidas no Plano de Desintrusão e está à disposição da Casa de Governo do Estado de Roraima, vinculada à Secretaria Especial de Articulação e Monitoramento da Casa Civil da Presidência da República, para atender às necessidades das ações coordenadas na região.

