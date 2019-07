SESI AP realiza palestra Gratuita sobre o eSocial

Macapá – Acontece hoje, 8, no auditório da Casa da Indústria, das 19h às 22h, um encontro gratuito voltado para os contadores e técnicos de contabilidade, com o tema: “O impacto do módulo de Saúde e Segurança no Trabalho – SST no eSocial”. O intuito da ação realizada pelo Serviço Social da Indústria (SESI) do Amapá em parceria com o Conselho Regional de Contabilidade do Amapá é promover capacitação e atualização de informações, além de apresentar o SESI Viva+.

O SESI Viva+ é uma ferramenta online que reúne em um único ambiente, programas e conteúdos de gestão de Saúde e Segurança no Trabalho. Sua função é preparar e apoiar as empresas no atendimento às questões relativas ao SST no eSocial – sistema que comunica ao governo, de forma unificada, informações sobre a saúde e a segurança dos trabalhadores. Com a plataforma é possível gerenciar os processos de SST, responder às demandas do eSocial focadas em SST, entre outros.

A interlocutora do SESI Viva+, Darcilene Araújo, destacou que no momento em que se debate a simplificação do eSocial, o SESI se engaja e proporciona momentos de atualização de informações.

O Engenheiro Ambiental e de Segurança no Trabalho do Distrito Federal, Pedro Ivo Garcia, ministrará as palestras e conduzirá o encontro. O profissional é graduado pela Universidade do Sul de Santa Catarina (UNISUL), pós-graduado em Docência para Educação Profissional e Tecnológica, consultor e especialista em eSocial com vasta experiência da área de SST.

Os interessados devem confirmar presença pelos números 3084-8900 ou 3084-8994, ou por meio dos e-mails:darcilene.araujo@ap.sesi.org.br ou jane.ramos@ap.sesi.org.br.

Curtir isso: Curtir Carregando...