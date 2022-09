Professores e profissionais da educação lotam plenária da Educação de Clécio

Clécio apresentou os principais pontos do plano de governo para a educação do Amapá para os próximos 4 anos

A educação sempre foi uma prioridade para Clécio: capacitação, concurso público, entregou 8 creches, construiu 3 novas escolas de ensino fundamental e deixou mais de 50 escolas reestruturadas enquanto foi prefeito de Macapá. “Eu, como professor, filho de professora, sei o quanto valorizar, incentivar o profissional da educação é importante. E quando eu digo, profissional da educação não é só o professor. Eu me refiro ao auxiliar, serventes e merendeiras. Nós vamos cumprir a Lei do Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos Profissionais da Educação Básica, por meio de reajustes salariais, promoções, progressões e outros temas.

Nós precisamos melhorar os nossos indicadores da educação, acabar com o analfabetismo funcional. A educação é o único caminho pra transformação que a gente tanta busca no país”, destacou o candidato a governo em plenária da educação nesta quinta-feira, 01.

E o mesmo professor que mudou a educação em Macapá, quer transformar a educação de um estado inteiro. Participaram da plenária professores, auxiliares, serventes e merendeiras de escolas estaduais que lotaram a sede do Brava Club, na orla de Macapá. Momento em que o professor Clécio apresentou medidas inovadoras para mudar o padrão do ensino nas escolas públicas.

“A gente sabe da competência do Clécio. Conhecemos a gestão que ele fez volta principalmente pra educação. Isso nos deixa confiantes de que ele vai fazer um bom governo. E essa reunião só confirmou isso. As propostas dele realmente vão fazer toda a diferença”. Afirmou Silvana Santos, professora da Escola José Maritando no Novo Horizonte.

Com o plano de governo no telão, Clécio apresentou os principais pontos do documento elaborado para os próximos 4 anos. Ele destacou que, como professor, acredita como ninguém no poder transformador da educação para uma sociedade. “Vamos priorizar e valorizar os profissionais da educação, reestruturar as escolas, oferecer conforto e bem estar a alunos e trabalhadores. Também reformar e ampliar o número de salas de aula, expandir o atendimento nos centros de educação profissional”, explicou o candidato.

A plenária também foi marcada pela assinatura do termo de compromisso assinado por Clécio com serventes e merendeiras da Unidade Descentralizada da Educação, UDE. O documento contém pontos debatidos entre o candidato e os trabalhadores. Entre os pontos estão a garantia do recebimento de direitos trabalhistas no caso de demissão, criação de comissão para auxiliar os funcionários da UDE no estudo de viabilidade de processo de transposição para o Governo Federal.

