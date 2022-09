Semana da Amazônia tem programação gratuita e mobilização em prol da conservação das florestas

Para celebrar o Dia da Amazônia, comemorado em 5 de setembro, a Fundação Amazônia Sustentável (FAS) promoverá uma série de ações especiais voltadas para a valorização e proteção da maior floresta tropical do mundo, e de quem habita nela. É a Semana da Amazônia com ações de engajamento, apoio a festivais culturais, exposição e lançamento de um podcast e de uma reportagem especial, entre outras atividades.

A programação ocorre até o dia 17 de setembro, com eventos concentrados em Manaus (AM), e a participação da FAS em ações nas capitais amazônicas Macapá (AP) e São Luís (MA). Haverá atividades presenciais e online, com o apoio de instituições e organizações sociais que também atuam na conservação da floresta e na proteção dos seus povos.

“Nosso objetivo é engajar o público e enaltecer a beleza e os potenciais da Amazônia, e de sua gente. Quem prestigiar nossa programação terá a oportunidade de conhecer mais sobre a região, sobre o trabalho que é desenvolvido nela, assim como a história das populações que protegem a floresta. Será um momento de celebrar a Amazônia e pensarmos, juntos, nos desafios e oportunidades que a região representa para o Brasil e o mundo”, afirma o superintendente-geral da FAS, Virgilio Viana.

Cultura e mobilização pela Amazônia

Entre os dias 3 e 5 de setembro, a FAS realiza o Esquenta da Virada Sustentável 2022, que marca o lançamento oficial da 8º edição da Virada Sustentável Manaus, programada para novembro. O evento é uma prévia do festival e terá atividades como yoga e shows de artistas como Márcia Novo e Jander Manauara. O ‘Esquenta’ será realizado no Sun Manauara, no Manauara Shopping, das 17 às 21h, e também abre espaço para uma edição especial da Feira da FAS, com a participação de 40 expositores.

A programação do “esquenta” da Virada Sustentável Manaus também terá o Espaço do Conselho Criativo, formado por organizações e voluntários que criam, conjuntamente, a Virada Sustentável de Manaus. Em todos os dias de programação, o público poderá acompanhar diferentes atividades, como a “Batalha das Minas”, movimento de hip hop que pretende agitar o evento, e a roda de conversa “Reciclagem no dia a dia, o que é e como usar?”, que traz o debate sobre o descarte correto de resíduos sólidos.

A FAS também leva a programação da Semana da Amazônia para o centro histórico de Manaus, no dia 5 de setembro, com a campanha ‘Eu Voto Na Amazônia Viva’, cujo objetivo é conscientizar a população para votar em candidatos que tenham propostas pela conservação da floresta amazônica. A mobilização ocorre no Largo de São Sebastião e no Paço Municipal.

No dia 4 de setembro, ocorre o Festival da Amazônia Zona Leste, próximo ao Terminal de Integração T5. O evento, iniciativa da plataforma Namaloca, trará apresentações de rap, dança, oficinas de grafite e debates sobre a importância da valorização das artes periféricas e da participação da juventude da periferia nas eleições. No evento, a campanha “Eu Voto na Amazônia Viva” terá um espaço de divulgação, distribuição de materiais de comunicação (adesivos, exposição da bandeira da iniciativa) e troca de ideias com os públicos.

A campanha também marca presença no movimento ‘Remada Ambiental’, no dia 5 de setembro, que acontecerá na Marina do Davi, com voluntários fazendo uma ação recolhendo resíduos sólidos dos rios na região.

No dia 5 de setembro ainda haverá uma apresentação, de iniciativa da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Amazonas, no Teatro Amazonas, com os artistas David Assayag e Márcia Siqueira, que terá a interpretação da música “Amazônia”, ação articulada pela FAS em homenagem à data.

Para além do Amazonas

Em Macapá (AP), a FAS participa, no dia 4 de setembro, da Feira Multicultural e do Festival “Nossa Amazônia”, realizado no Mercado Central. A programação inclui uma feira de sociobiodiversidade, programação musical e apresentação da campanha ‘Eu voto na Amazônia Viva’.

A campanha da FAS compõe o Festival Rexistência II, no Parque Rangedor, em São Luís (MA). O festival, dedicado ao Dia da Amazônia, terá apresentações artísticas e engajamento político pelo futuro da região.

Multimídia e exposição

A Semana da Amazônia vai mobilizar o público também no ambiente virtual. A partir de 1º de setembro, as redes sociais da FAS exibirão um compilado de vídeos com influenciadores e jovens do programa da FAS Repórteres da Floresta respondendo à pergunta ‘Por que eu voto na Amazônia Viva?’. A influenciadora digital Samela Sateré Mawé inicia a programação nas redes.

No dia 4, a FAS lança em suas redes sociais a reportagem multimídia ‘Entre inspirações e vitórias: o sonho que vem do esporte’, que conta a história da atleta Samara Teixeira e da educadora Lucylene Cunha, duas mulheres engajadas com as Olimpíadas da Juventude da Floresta.

Além disso, no dia 5 de setembro, dentro da programação do Esquenta da Virada Sustentável Manaus, aproximadamente 20 voluntários vão estender uma bandeira no Largo São Sebastião com a mensagem “Amazônia Viva”. A ação será filmada por drone e transmitida pelas redes sociais da instituição.

Nesse mesmo dia, a FAS ainda lança o podcast ‘PodFAS’, que abordará, quinzenalmente, assuntos relacionados ao meio ambiente e aos povos da floresta, com foco na Amazônia brasileira. O programa será comandado pelo superintendente-geral da FAS, Virgilio Viana, e pela superintendente de Desenvolvimento Sustentável de Comunidades da FAS, Valcléia Solidade.

Por fim, entre os dias 3 e 11 de setembro, a FAS leva ao Shopping Manaus ViaNorte, na Zona Norte da capital, a exposição do projeto ‘Plástico Zero nos Igarapés de Manaus’, com imagens impactantes que evidenciam a problemática do despejo incorreto de resíduos sólidos nos rios da Amazônia. A iniciativa é executada pela FAS em parceria com a Coca-Cola Brasil.

Sobre a FAS

Fundada em 2008 e com sede em Manaus/AM, a Fundação Amazônia Sustentável (FAS) é uma organização da sociedade civil e sem fins lucrativos que dissemina e implementa conhecimentos sobre desenvolvimento sustentável, contribuindo para a conservação da Amazônia. A instituição atua com projetos voltados para educação, empreendedorismo, turismo sustentável, inovação, saúde e outras áreas prioritárias. Por meio da valorização da floresta em pé e de sua sociobiodiversidade, a FAS desenvolve trabalhos que promovem a melhoria da qualidade de vida de comunidades ribeirinhas, indígenas e periféricas da Amazônia.

