O massacre dos garimpeiros será lançado em Belém

Paulo Roberto Ferreira

“Encurralados na ponte: o massacre dos garimpeiros de Serra Pelada” é o título do novo livro do jornalista e escritor Paulo Roberto Ferreira a ser lançado nesta quarta-feira (22/05). O livro-reportagem recupera uma história pouco comentada, ocorrida há 30 anos. Com novos depoimentos de pessoas que sobreviveram à tragédia, o autor mostra também os constantes conflitos que perduram até hoje, envolvendo a extração de ouro (e outros minérios) no Distrito de Serra Pelada, que permanece tão miserável como em 1987.

Sobre o autor, Pedro Pomar opina que “a reportagem é essencial no jornalismo. Ainda que isso seja uma obviedade, é preciso reiterá-la, sempre. Paulo Roberto Ferreira gosta de atuar como verdadeiro repórter e possui aquelas qualidades indispensáveis a esse metier: curiosidade, persistência (para não dizer teimosia), habilidade para dialogar com as fontes, sagacidade, intuição”.

O prefaciador do livro diz que “Encurralados na ponte” é uma incursão por caminhos que nos levam à árdua vida do garimpo e às disputas pelo controle da produção de ouro. Graças a isso dispomos agora de uma obra de referência sobre mais uma tragédia, mais um tema social e político salvos do abismo da desmemória.

A editora é a Paka-Tatu, onde ocorrerá o lançamento, na rua Bernal do Couto, 785 (entre as avenidas Generalíssimo Deodoro e Dom Romualdo de Seixas) e Belém do Pará.

Kid dos Reis