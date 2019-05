Bailique recebem geradores e equipamentos da Prefeitura de Macapá

O prefeito de Macapá, Clécio Luís, acompanhado do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do senador Randolfe Rodrigues e do deputado federal André Abdon, entregou cinco geradores de energia, tipo unidade de força terrestre, para uma Unidade Básica de Saúde e 4 escolas do distrito do Bailique. Os aparelhos foram adquiridos por meio de convênio do Ministério da Defesa, de emenda do senador Randolfe, no valor de R$ 180 mil. Eles foram entregues às escolas Vila Progresso, Rosa de Saron, Claudete Mota, Canal dos Guimarães e para a UBS de Vila Progresso.

De acordo com o senador Randolfe Rodrigues, essa é apenas a primeira emenda destinada para atender a região. Para o próximo ano, o parlamentar pretende beneficiar novas comunidades do distrito. “O poder público que está se fazendo representar aqui é o Município. Sentimos isso em todas as ações que estamos fazendo. Hoje, entregamos a UBS Fluvial, que irá atender toda a região do Bailique, e cinco geradores de energia de última geração para as diferentes comunidades. Fiquei muito satisfeito com a execução desta emenda, que contemplou essas localidades”, ressaltou.

Foram entregues também durante a solenidade 7 fogões e 7 purificadores de água para as escolas da região, adquiridos com recursos oriundos do Plano de Ações Articuladas (PAR/FNDE), com articulação do senador Davi, no valor de R$ 21.166,00. O prefeito de Macapá, em seu discurso, agradeceu o apoio dado pelos senadores e destacou as melhorias que estão sendo feitas no arquipélago em benefício da comunidade. “Os motivos da nossa vinda ao Bailique foram vários. O primeiro, que é na verdade um grande sonho, que muita gente sonhou com a gente, é a entrega da UBS Fluvial, totalmente equipada para circular e atender todas as comunidades do arquipélago”, disse.

“Além da unidade, viemos entregar também uma série de equipamentos para as escolas, como computadores, fogões, purificados e cinco novos geradores de energia. Eu só tenho a agradecer a ajuda que os senadores e deputados tem dado ao Município, nos permitido fazer essas entregas e trazer benefício para essas comunidades. Tenho certeza de que toda vez que a gente vem ao Bailique e traz os senadores, deputados e outras autoridades para verem o fruto do trabalho deles aqui, eles se motivam cada vez mais para colocar mais emendas e conseguir mais recursos”, enfatizou o prefeito.

Além da solenidade, Clécio caminhou pela comunidade cumprimentado e conversando com os moradores. Também estiveram presentes na solenidade os deputados estaduais Paulo Lemos e Zezinho Tupinambá; os vereadores Nelson Sousa, Caetano Bentes e Japão Baia; o vice-almirante Newton de Almeida Costa Neto; o comandante do 4º Distrito Naval; a representante do Departamento de Atenção Básica do Ministério da Saúde, Rosana Balestero, além do secretariado municipal.

Karla Marques