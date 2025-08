TJAP e parceiros lançam Campanha Agosto Lilás 2025 e Operação Shamar, nesta sexta-feira (1º/08)

Com o propósito de enfrentar e prevenir todos os tipos de violência de gênero, o Tribunal de Justiça do Amapá (TJAP) integra as instituições envolvidas na Operação Shamar, que terá início nesta sexta-feira (1º). A ação começará com coletiva de imprensa, concedida no Palácio do Setentrião, sede do Governo do Estado. A iniciativa, promovida pelo Ministério da Justiça e pela Delegacia de Crimes Contra a Mulher (DCCM), faz parte da Campanha Agosto Lilás – mês dedicado ao combate à violência contra a mulher.

Participarão do evento o coordenador da Coordenadoria da Mulher do Tribunal de Justiça do Amapá (CEVID/TJAP), desembargador Carmo Antônio; a ouvidora-geral substituta e ouvidora da Mulher, juíza Marina Lustosa; o governador do Estado do Amapá, Clécio Luís; a secretária de Políticas Públicas para as Mulheres, Adriana Ramos; e a coordenadora da Operação Shamar, delegada Marina Guimarães.

CEVID/TJAP

Desde 2018, o enfrentamento à violência contra a mulher passou a integrar as políticas do Poder Judiciário amapaense, por meio da CEVID/TJAP, com campanhas, palestras e oficinas sobre todas as formas de violências de gênero.

Durante a iniciativa, diversas ações serão realizadas, como oficinas, visitas às vítimas para verificar o cumprimento das medidas protetivas, execução de mandados de prisão em aberto e outras ações relacionadas.

Mais sobre a Operação Shamar

A Operação Shamar ocorre anualmente em agosto, mês de conscientização pelo fim da violência contra a mulher. O objetivo é intensificar as ações de combate à violência de gênero, com foco na fiscalização das medidas protetivas, cumprimento de mandados de prisão, análise de procedimentos nas delegacias, levantamento de boletins de ocorrência e ações educativas preventivas.

Parceiros

Além do TJAP, no Amapá, a ação conta com o trabalho integrado da Delegacia de Crimes Contra a Mulher, Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), Polícia Militar (PM/AP), Corpo de Bombeiros Militar (CBM/AP), Polícia Rodoviária Federal (PRF/AP), Secretaria de Estado de Políticas para Mulheres (SEPM), Ministério Público Estadual, Defensoria Pública do Estado e Guarda Municipal de Macapá.

Mais sobre o Agosto Lilás

O Agosto Lilás surgiu em 2016, instituído por meio da Lei Estadual nº 4.969/2016, com o objetivo de ampliar a divulgação da Lei Maria da Penha. Em 2022, a Lei nº 14.448 estabeleceu que a União, estados e municípios devem promover, nesse período, ações de conscientização sobre a necessidade de enfrentamento das diversas formas de violência contra a mulher.

O Governo do Estado do Amapá realizará o lançamento oficial da Campanha Agosto Lilás 2025, que terá como tema “Amapá por Todas Elas”. A programação conta com forte parceria do Tribunal de Justiça do Amapá (TJAP), Ministério da Justiça e demais apoiadores.

Além da coletiva de imprensa, a deflagração da Operação Shamar marcará o início simbólico da Caravana da Mulher, que passará por diversos municípios com ações de sensibilização, acolhimento e empoderamento.

As ações integram um esforço conjunto com foco na prevenção e repressão qualificada à violência contra a mulher, com participação ativa das forças de segurança, sistema de Justiça e órgãos da rede de proteção.

Sugestão de entrevistados:

Desembargador Carmo Antônio Souza, coordenador da Coordenadoria da Mulher do TJAP

Juíza Marina Lustosa, ouvidora da mulher do TJAP

Clécio Luís, governador do Estado do Amapá

Adriana Ramos, secretária de Políticas Públicas para as Mulheres

Delegada Marina Guimarães, coordenadora da Operação Shamar

Dra. Priscila Flores, primeira-dama do Estado

Serviço:

Evento: Lançamento da Campanha Agosto Lilás 2025 e Operação Shamar

Data: 1º de agosto de 2025 (sexta-feira)

Hora: 18h

Local: Palácio do Setentrião, Rua General Rondon, centro de Macapá (AP)

Contato para a imprensa: Elton Tavares, coordenador de jornalismo da Secom/TJAP

Contato – (96) 99147-4038

