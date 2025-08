61% dos brasileiros já se arrependeram de ter emprestado dinheiro a um amigo, revela pesquisa da Serasa

37% estão dispostos a emprestar até R$100 a um amigo sem esperar retorno.

“Amigo é para todas as horas…”, mas até quando o assunto é dinheiro? Uma pesquisa da Serasa mostra que 57,5% dos brasileiros acham que dinheiro e amizade não se misturam e que, embora a amizade seja um pilar de apoio, o dinheiro pode ser um fator de atrito ou até mesmo de ruptura.

Segundo o levantamento, as decisões financeiras estão conectadas à vida social de 67% dos brasileiros que já compraram algo por influência de amigos. A amizade também é vista como uma parceria na hora de economizar: 43% costumam compartilhar promoções, cupons de desconto ou dicas financeiras.

Amizade é parceria, mas tem limites

A pesquisa aponta ainda que a disposição em ajudar financeiramente é alta: 82% dos brasileiros já emprestaram dinheiro a um amigo, 67% já pediram dinheiro emprestado e, ainda, 3 em cada 10 já pegaram empréstimo para ajudar um amigo.

No entanto, a prática nem sempre tem um final feliz: 61% se arrependeram de ter emprestado dinheiro. A questão financeira também já causou o afastamento de 31% dos entrevistados com os amigos e 40% já ficaram com o nome sujo por conta de um colega.

“Os dados mostram que a amizade continua sendo uma rede de apoio importante para os brasileiros, inclusive nas finanças. Ao mesmo tempo, revelam como a falta de planejamento pode transformar boas intenções em conflitos” explica Thiago Ramos, especialista da Serasa em educação financeira. “É essencial falar sobre dinheiro com mais naturalidade e responsabilidade”.

Motivo de vergonha

A pesquisa também revelou que a transparência financeira nem sempre é total, já que 59% escondem dívidas ou problemas financeiros de um amigo. “O sentimento de vergonha ainda predomina entre as relações, causando afastamentos entre amigos que não conseguem se abrir e falar sobre dinheiro”, analisa Thiago.

A famosa “vaquinha” ou a divisão de contas também pode gerar incômodo. Apenas 33% dizem que sempre dividem os valores, quando se reúnem com os amigos, e 9% afirmam que alguém sempre paga mais — e isso incomoda.

“O segredo de falar sobre dinheiro com amigos está em criar um ambiente sem julgamentos. Cada um tem uma realidade financeira e por isso é tão importante conversar sobre o assunto. Com empatia e respeito, é possível entender melhor a realidade do outro assim evitando convites que possam gerar desconforto, como restaurantes mais caros ou viagens em grupo. A longo prazo, ser verdadeiro sobre as finanças, só trará benefícios para as relações”, indica o especialista.

Metodologia

A pesquisa encomendada pela Serasa foi realizada pelo Instituto Opinion Box entre 24 de junho e 07 de julho, e ouviu 909 pessoas, de diferentes faixas etárias e regiões do Brasil.

Sobre a Serasa

Com o propósito de revolucionar o acesso ao crédito no Brasil, a Serasa oferece um ecossistema completo voltado para a melhoria da saúde financeira da população por meio de produtos e serviços digitais. Mais informações em www.serasa.com.br e via redes sociais no @serasa.

Curtir isso: Curtir Carregando...