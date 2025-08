Governo do Estado realiza aula inaugural de cursos de capacitação do Programa Emprega Amapá

O Governo do Estado realiza nesta sexta-feira, 1º de agosto, a aula inaugural dos cursos e palestras do projeto “Capacitação para Empregabilidade no Estado do Amapá”. A ação atende mil jovens e adultos, de 16 a 45 anos, e faz parte da política de qualificação para o mercado de trabalho inserida no Programa Emprega Amapá.

A iniciativa garante o acesso a cursos de marketing digital para iniciantes, produção e gestão de eventos, designer de sobrancelhas, auxiliar administrativo, cuidador de pessoas idosas, auxiliar de farmácia e vendedor de loja, além palestras sobre elaboração de currículo, desenvolvimento de soft Skills, técnicas de procura de emprego e tendências do mercado de trabalho.

A capacitação é resultado da assinatura de um Termo de Fomento entre a Secretaria de Estado do Trabalho e Empreendedorismo (Sete) e a Oficina Escola de Lutheria da Amazônia (Oela). O recurso é de emenda parlamentar do senador Lucas Barreto.

Local: Igreja Quadrangular Catedral da Fé

Data: 01/08/2025 às 16h0

Endereço: Rua São Paulo, n. 360, bairro do Pacoval, Zona Norte de Macapá

