Sebrae anuncia vencedores da 12ª edição do Prêmio de Jornalismo nesta sexta (24)

Profissionais da imprensa amapaense e estudantes de jornalismo serão reconhecidos em cinco categorias, Texto, Áudio, Vídeo, Fotojornalismo e na categoria especial Jornalismo Universitário

O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Amapá (Sebrae), reconhece na 12ª Edição do Prêmio Sebrae de Jornalismo (PSJ), os melhores trabalhos no tema ‘Empreendedorismo com foco nos pequenos negócios’. Os vencedores da etapa estadual, serão anunciados na sede da instituição, no Salão de Eventos Macapá, nesta sexta, 24 de outubro, às 19h. No Amapá, foram inscritos 63 trabalhos nas categorias – Texto, Áudio, Vídeo, Fotojornalismo e na categoria especial Jornalismo Universitário.

Para a superintendente do Sebrae, Alcilene Cavalcante, a premiação reforça o papel essencial da imprensa na construção de uma sociedade mais empreendedora e destaca exemplos que inspiram esse ecossistema e que o prêmio é um reconhecimento à importância do jornalismo local, na visibilidade e credibilidade das histórias que movem a economia, promovem inclusão e transformam comunidades.

“É a valorização desse olhar atento e comprometido da imprensa que ajuda a contar essas histórias de coragem, resiliência, inovação e impacto social. Nós, do Sebrae, acreditamos muito nesses conteúdos que amplificam as vozes que constroem o futuro do estado e mostram para o Brasil a força do empreendedorismo amapaense”, afirmou a superintendente, Alcilene Cavalcante.

Nacional

Os classificados para a final nacional da 12ª edição do PSJ, serão anunciados pelo Sebrae Nacional, via e-mail encaminhado aos finalistas, com cópia para os coordenadores das Unidades da Federação (UFs) e, em seguida, o anúncio público, com o nome dos finalistas e estados, em matéria jornalística, que será publicada na Agência Sebrae de Notícias (ASN). A final nacional do prêmio, será realizada em Brasília (DF), na quinta, 4 de dezembro.

PSJ

O Prêmio Sebrae de Jornalismo (PSJ), reconhece e incentiva profissionais que se destacam, em diferentes meios de comunicação e plataformas digitais, histórias e notícias sobre pequenos negócios e empreendedorismo em todo o país. Criado pelo Sebrae Nacional, o PSJ, é considerado o maior prêmio de jornalismo sobre empreendedorismo no Brasil e se consolidou como uma vitrine para as produções de profissionais de imprensa e estudantes de jornalismo.

