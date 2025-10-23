3ª Feira de Literatura Infantil Tucuju lança 35 obras de autores amapaenses no SESC Araxá

Evento acontece nos dias 30 e 31 de outubro, em Macapá, com programação gratuita que inclui contação de histórias, teatro, música, oficinas e lançamentos literários

A literatura infantojuvenil amapaense ganha destaque na 3ª Feira de Literatura Infantil Tucuju (FLIT), que será realizada nos dias 30 e 31 de outubro, no SESC Araxá, em Macapá. O evento, realizado pelo Coletivo de Literatura Infantojuvenil do Amapá (CLIAP), reunirá 33 escritores locais e promoverá o lançamento de 35 novas obras, consolidando-se como um dos principais espaços de valorização da produção literária regional voltada para crianças, adolescentes e jovens.

Além dos lançamentos, a programação conta com apresentações teatrais,

contações de histórias, música, recitais poéticos, jogos educativos e oficinas criativas. A feira busca incentivar a leitura e ampliar o acesso das novas gerações à literatura produzida no Amapá.

“A FLIT é uma vitrine cultural e literária única, que reúne e engaja artistas e fazedores de cultura, promovendo o acesso ao conhecimento e contribuindo para a formação de público leitor em todo o estado”, destaca a escritora Cricilma Ferreira.

“A aproximação entre o público e o escritor fortalece o apreço pela leitura e, consequentemente, pela escrita”, completa.

Dois dias de programação diversificada

Nos dois dias de evento, o público poderá acompanhar uma intensa agenda de atividades nos períodos da manhã, tarde e noite. Entre os destaques estão as apresentações teatrais O Sonho de Dorothy e Despreconceito (Cia do Riso), contações de histórias com escritoras amapaenses como Cricilma Ferreira, Lu de Oliveira, Márcia Galindo, Camila Aguiar, Ruth Xavier e Jaciara Martins, além de recitais e performances poéticas com Tatamirô Grupo de Poesia, Mary Paes, Lua Ferreira, Ana Cristina Tracaioly, Roberta Picanço e Pat Andrade.

As oficinas literárias e artísticas incluem tirinhas, desenho com materiais naturais, pintura de rosto, brinquedos recicláveis e papel mágico, ministradas por artistas locais como Will Cruz, Adonias Elias Martins, Bertrand Bergson, Celeste Ferreira e Tio Nescal.

A programação também traz apresentações audiovisuais, como o curta Meu Amigo Curupira, da Marcondo Produções, e o trabalho do caricaturista Ronaldo da Gama, que fará Caricaturas durante a feira.

Lançamentos e encerramento

O ponto alto da programação será o lançamento coletivo de livros, no dia 31 de outubro, a partir das 18h30, no salão de eventos do SESC Araxá, com coquetel e participação especial da Editora O Zezeu.

Entre os autores que apresentam novas obras estão Jack Corrêa, Jaciara Martins, Adriana Idalino, Ana Cristina Tracaioly, Ruth Xavier, Lu de Oliveira, Márcia Galindo, Luany Ferreira, Celeste Ferreira, Inácio Ferreira, Cricilma Ferreira, Fábio Nescal, Gian Danton, Marcelo Miranda, Gabriela Moura, Judi Brasil, Rafael Neri, Negra Áurea, Byanka Martins e Glauco Moraes.

Cultura, leitura e formação de novos leitores

Criada em 2023, a Feira de Literatura Infantil Tucuju é uma iniciativa do Coletivo de Literatura Infantojuvenil do Amapá (CLIAP), coordenado por Negra Áurea, Cecília Lobo, Alex Odonno e Cricilma Ferreira.

O projeto tem por objetivo estimular a formação de leitores e valorizar a produção literária local, por meio de atividades lúdicas e culturais que aproximam o público da literatura desde a infância.

A 3ª FLIT foi contemplada pelo Edital da Lei Aldir Blanc (Pnab), com patrocínio do Governo Federal, por meio do Ministério da Cultura, e gestão da Secretaria de Estado da Cultura do Amapá (Secult-AP). O evento conta ainda com apoio do SESC Amapá, Conselho de Cultura do Amapá e outras instituições públicas e privadas.

Serviço

3ª Feira de Literatura Infantil Tucuju (FLIT)

30 e 31 de outubro de 2025

Hora: das 9h às 11h e das 18h às 21h

Local: SESC Araxá, Macapá (AP)

Entrada gratuita

Fotos: Arquivo FLIT

Atendimento à imprensa: Mary Paes (96)99179-4950

