O Clube de Cinema está de volta: retomada promete encontros mensais e debates cinematográficos a partir de fevereiro

Após uma pausa de quase cinco anos, o Clube de Cinema, cineclube do Festival Imagem-Movimento (FIM), retoma suas atividades em 21 de fevereiro, no Cine Teatro Territorial, em Macapá. Desde sua fundação em 2010, o projeto exibiu mais de 265 filmes em sessões gratuitas, conectando públicos diversos ao cinema da Amazônia, do Brasil e do Mundo.

Ao longo de seus nove anos de atuação, o Clube de Cinema consolidou-se como espaço de encontro e reflexão cultural, ocupando locais emblemáticos como o Museu da Imagem e do Som, a Biblioteca Pública Elcy Lacerda e praças públicas. Também integrou circuitos nacionais como o Festival do Minuto e a Mostra do Filme Livre, fomentando conexões com cineclubes e coletivos culturais locais.

Nesta nova fase, o cineclube volta com o compromisso de mobilizar comunidades e fomentar debates sobre arte, política e educação por meio do cinema. A primeira sessão cineclubista contará com a exibição do documentário Triunfo (2014), que narra a trajetória de Nelson Triunfo, precursor do hip-hop e da black music no Brasil. O evento também terá uma apresentação musical de Dois pela Cidade e um bate-papo com os artistas Kash Alves e Yanna MC sobre hip-hop e educação transformadora.

Programação de estréia – 21 de fevereiro (sexta-feira)

Local: Cine Teatro Territorial (Rua São José, S/N, Centro)

Horário: 18h

18h às 19h: Abertura com Dois pela Cidade

19h às 20h30: Exibição do documentário Triunfo

20h30 às 21h30: Bate-papo com Kash Alves e Yanna MC

O projeto foi contemplado pelo Edital Latitude Zero e Edital de Premiação Maré Cheia, ambos da SECULT, e promete novas ações cineclubistas mensais ao longo do ano. Acompanhe as novidades e faça parte desta nova fase pelo Instagram @clubedecinema.ap.

Entrada franca e classificação livre.

Realização: Clube de Cinema e Festival Imagem-Movimento (FIM)

Apoio: Cine Territorial

Rodrigo Aquiles

