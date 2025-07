Sebrae promove evento do BNDES que amplia crédito para empresas no Amapá

Iniciativa reúne bancos, instituições de fomento e especialistas em finanças para orientar pequenos negócios

Maria Cândida Ferreira

O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Amapá (Sebrae) promove o evento ‘BNDES Mais Perto de Você’, em parceria com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e instituições financeiras. A ação será realizada na sede do Sebrae, no Auditório Campos do Laguinho, nesta quinta (10), das 15h às 19h.

A programação é voltada à Microempresa (ME), Empresa de Pequeno Porte (EPP), e Médias Empresas interessadas em acessar crédito, melhorar a gestão e ampliar oportunidades de crescimento. “Essa é uma oportunidade para o empreendedor sair do evento com uma rota clara para acessar crédito, com suporte técnico, segurança e conhecimento”, destaca a gerente da Unidade de Atendimento e Relacionamento do Sebrae (UAR), Denise Nunes.

A atividade integra o ‘Projeto Conexão Financeira Amapá’, desenvolvido pela UAR/Sebrae, com foco na inclusão financeira, acesso a garantias e suporte personalizado para empreendedores. Durante o evento, os participantes poderão conhecer soluções de crédito e inovação, tirar dúvidas com especialistas e receber orientações sobre gestão financeira com a equipe técnica do Sebrae.

Entre as instituições confirmadas estão o Banco da Amazônia, Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica Federal, Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (Embrapii), Itaú, Santander, Sicoob, Sicredi e Sebrae.

A ação conta com o apoio da Agência de Fomento do Amapá (Afap), Agência de Desenvolvimento Econômico (Adeap), Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Amapá (Fecomércio/AP), Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) e Federação das Indústrias do Amapá (Fieap), por meio do Núcleo de Acesso ao Crédito (NAC).

A iniciativa está alinhada as estratégias da instituição, em fortalecer o relacionamento entre empreendedores e agentes de fomento, ampliar o uso de ferramentas como o Fundo de Aval às Micro e Pequenas Empresas (FAMPE) e fomentar boas práticas de organização financeira.

Programação

Data: 10.7.2025 – Quinta-Feira

Abertura oficial e apresentações institucionais: BNDES; Banco do Brasil; Caixa Econômica Federal; Bradesco; Itaú; Santander; Banco da Amazônia; Sicoob; Sicredi; Embrapii e Sebrae no Amapá

Local: Sede do Sebrae em Macapá – Auditório Campos do Laguinho

Hora: 15h

Rodada de Crédito e Atendimentos Individuais

Local: Hall de entrada – Sede do Sebrae em Macapá

Hora: 16h

Atendimento sem agendamento com representantes de bancos, consultores e parceiros.

Serviço:

Sebrae no Amapá

