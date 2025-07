“Incorporar proteção de floresta no setor produtivo é evitar a inflação do alimento no futuro”

André Guimarães, diretor executivo do IPAM, fez o alerta durante plenária de 10 anos da Coalizão Brasil Clima, Florestas e Agricultura

Durante a plenária em comemoração aos 10 anos da Coalizão Brasil Clima, Florestas e Agricultura, André Guimarães, diretor executivo do IPAM (Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia), alertou sobre o impacto nos preços dos alimentos futuramente sem o investimento em conservação por parte do setor produtivo. Cálculos do IPAM apontam para um aporte necessário de pelo menos 50 bilhões de dólares em manutenção de vegetação nativa, restauração e proteção de florestas, conforme previstos no Código Florestal.

“Se a gente não incorporar a floresta e a vegetação nativa dentro do sistema produtivo, se não implementar esse novo paradigma, nós vamos gerar inflação de alimentos no futuro”, avaliou.

Integrante da comitiva de organizações da sociedade civil presente na China, no mês passado, André Guimarães vê o mercado asiático como oportunidade, sobretudo no ano da Conferência do Clima (COP30), que ocorre em novembro, em Belém.

“É o momento de o Sul Global se unir em torno de busca de soluções com ganhos socioambientais e econômicos. Desde que a gente transforme o medo de gastar numa oportunidade de investimento e de retorno financeiro”, afirmou. “É mostrar para os chineses que cuidar do Cerrado e da Amazônia é bom para eles. Entendendo isso, vão ajudar a custear. Vamos precisar de centenas de milhões de dólares para fazer uma virada na Amazônia, para conservar o Cerrado, para destinar florestas públicas. Não vamos fazer com capital próprio. A COP30 é uma oportunidade única”, declarou Guimarães, Enviado Especial da Sociedade Civil para a COP30.

Celebração

André Guimarães parabenizou a Coalizão, movimento formado por cerca de 400 representantes do setor privado, setor financeiro, academia e sociedade civil, e destacou o papel visionário das discussões ao longo da última década.

“Quando a Coalização foi criada, teve não só um engajamento muito forte, mas foi visionária. Aqueles senhores e senhoras que se sentaram para criar a Coalização realmente enxergaram alguma coisa que hoje a gente está confirmando: que precisa de dialogar. E que floresta, clima e agricultura não são em realidade agendas separadas, é uma agenda só”, pontuou.

O evento ocorreu na Casa Natura Musical, em São Paulo, e, entre as autoridades presentes contou com a presença de Marina Silva, ministra do Meio Ambiente e Mudanças do Clima; Dan Ioschpe, Climate Champion da COP30; Roberto Rodrigues, Enviado Especial da Agricultura para a COP30; e Marcello Brito, secretário-executivo do Consórcio da Amazônia Legal e Enviado Especial dos Governos Subnacionais Amazônicos para a COP30.

Informações para a imprensa

Curtir isso: Curtir Carregando...