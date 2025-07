Cidadania: programa Casamento na Comunidade do TJAP promove a união de 21 casais no Iapen

Com o objetivo de regularizar juridicamente a união civil de casais que não têm condições e oportunidades de oficializar o matrimônio, o Tribunal de Justiça do Amapá (TJAP) promoveu, na tarde de terça-feira (8), no Instituto de Administração Penitenciário do Amapá (Iapen), mais uma edição do Casamento na Comunidade de 2025. A ação, realizada em parceria com a Assembleia Legislativa (ALAP) e, nesta edição, com o Cartório Vales, oficializou o matrimônio de 21 casais.

O programa casamento na comunidade, que tem a frente a coordenadora do Cejusc Rosemary Palmerim e titular da 3ª Vara de Família da Comarca de Macapá, juíza Joenilda Lenzi, foi conduzido no Iapen pelo juiz de paz Diogo Vales.

“Não é um evento tão simples de ser realizado, devido ao esquema de segurança que é montado dentro do complexo para receber os internos e as noivas, mas com muita dedicação conseguimos encerrar mais esta etapa do casamento na comunidade com muito brilho. Estamos todos satisfeitos pelo sucesso que foi este evento“, destacou o juiz de paz.

Ruane Videira dos Santos e Roselino Rodrigues de Almeida têm uma história e tanto para contar. Após ser indiciado pela Justiça, Roselino procurou refúgio em outra região e, lá, conheceu Ruane. Os dois começaram a se relacionar, mas logo veio o que ele descreve como a pior fase da vida dele, que foi o encarceramento. Mesmo com tudo a desfavor, eles encontraram forças para permanecerem unidos. Daí em diante, as coincidências começaram a surgir.

“Hoje, no dia do nosso casamento, completamos dois anos juntos e, justamente nesta data, eu acabei vindo para esse lugar. É uma data comemorativa e triste também por uma parte, mas Deus tem nos abençoado. Nesse período, a Ruane engravidou, está no quinto mês de gestação e isso é um milagre de Deus na nossa vida. Só para esclarecer: eu a amo mais que tudo na minha vida e a gente não tem o que dizer um do outro, ao contrário. Realmente, a gente tem tanto amor um pelo outro que eu jamais imaginava que poderia acontecer dessa forma“, declarou Roselino Rodrigues.

Mais sobre o Programa Casamento na Comunidade

Existente há 24 anos, iniciado em 2001, ainda com o nome de casamento comunitário, o Programa Casamento na Comunidade proporciona a união de dezenas – ou até centenas – de casais a cada edição. O público-alvo são casais que já convivem maritalmente, mas só podem contrair matrimônio as pessoas solteiras, viúvas e divorciadas legalmente, independente de cerimônia religiosa. A ação já proporcionou mais de 20 mil casamentos ao longo dos anos.

Como participar

As inscrições para o “Casamento na Comunidade” são abertas sempre do dia 1º até dia 20 de cada mês. Os interessados devem procurar a Central de Conciliação, que funciona no Fórum de Macapá (localizada na Avenida FAB, nº 1.737, no bairro Central). O horário de funcionamento é das 07h30 às 13h.

Também estão disponíveis para tira-dúvidas e outras informações o número de WhatsApp (96) 99144-3740 e o e-mail casamentonacomunidade@tjap.jus.br.

Secretaria de Comunicação do TJAP

Texto: Ricardo Medeiros

Fotos: Flávio Lacerda

