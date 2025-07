Amazonas Band realiza show gratuito na abertura da Virada Sustentável Manaus

Apresentação, nesta quarta-feira (09/07), marca o início da programação cultural que destaca temas ambientais e sociais com atividades em vários pontos da cidade

Nesta quarta-feira (09/07), a Amazonas Band promoverá um show especial para marcar a abertura da 11ª edição da Virada Sustentável Manaus, com apoio do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa. A programação tem início às 20h e será realizada no Teatro Amazonas, localizado no Largo São Sebastião, Centro de Manaus. A entrada é gratuita e mediante ordem de chegada.

No palco do centenário Teatro Amazonas, o grupo apresentará composições marcantes como: “A Onça e o Pajé”, de Jovino Santos Neto; “Ponta Negra”, de Rui Carvalho; “The Happy Song”, de Bob Mintzer; “Rhythm of Our World”, de Arturo Sandoval; e “Latin Import”, de John Fedchock. Outros dois destaques serão “Serrado”, de Djavan, e “Dindi”, de Tom Jobim e Mendonça – ambas com arranjo de Rui Carvalho.

“Mais uma vez, a Amazonas Band tem o prazer de realizar o show de abertura do festival. A música, como arte, tem um poder para abordar vários assuntos, incluindo a pauta ambiental. Todos estão convidados a marcarem presença na Virada Sustentável Manaus”, destaca Rui Carvalho, regente da Amazonas Band.

Programação

Desde 2015, a Virada é correalizada em Manaus pela Fundação Amazônia Sustentável (FAS), em parceria com a Virada Sustentável Nacional e, hoje, conta com a produção da Benevolência.

A 11ª edição começa nesta quarta-feira (09/07), às 20h, com show de abertura da Amazonas Band, no palco do Teatro Amazonas. Na sexta-feira (11/07), das 15h às 17h30, acontece o “Fórum da Virada Sustentável Manaus”, na sede da FAS, localizada na rua Álvaro Braga, nº 351 – bairro Parque Dez de Novembro. O momento debaterá temas socioambientais relevantes e será reservado para a construção da carta “Manaus dos nossos sonhos”, que será apresentada na 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), em novembro na cidade de Belém (PA).

No sábado (12/07), a população entra no clima do festival com várias atividades gratuitas e para todas as idades nos bairros Coroado (8h às 12h) e Monte das Oliveiras (16h às 21h). E no domingo (13/07), das 16h às 22h, o Largo São Sebastião, localizado no bairro Centro, receberá uma programação cultural gratuita com apresentações de cantores locais, espetáculos de teatro, e a tradicional Feira da FAS, que reúne mais de 30 expositores com produtos criativos, artesanais e sustentáveis. Enquanto isso, na Galeria do Largo, das 16h às 20h, o público marca presença na programação Zen, com vagas limitadas e por ordem de chegada.

Sobre a Virada Sustentável

A Virada Sustentável é um movimento de articulação entre pessoas, grupos e instituições, que têm em comum o objetivo de apresentar uma visão positiva e inspiradora sobre a sustentabilidade e seus diferentes temas para a população, além de fortalecer redes de transformação e impacto social nas diversas cidades onde atua.

A concepção temática do festival é baseada nos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), definidos pela Organização das Nações Unidas (ONU). Além de Manaus, a mobilização ocorre em São Paulo, Salvador, Porto Alegre, Curitiba, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Belém e outras cidades.

Sobre a FAS

A Fundação Amazônia Sustentável (FAS) é uma organização da sociedade civil, sem fins lucrativos, que atua pelo desenvolvimento sustentável da Amazônia. Sua missão é contribuir para a conservação do bioma amazônico, para a melhoria da qualidade de vida das populações da região e para a valorização da floresta em pé e de sua biodiversidade. Com 17 anos de atuação, a instituição apresenta resultados expressivos, como o aumento de 202% na renda média de milhares de famílias beneficiadas e a redução de 39% no desmatamento em áreas atendidas.

FOTOS: Aguilar Abecassis/Divulgação

