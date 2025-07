Espetáculo roraimense sobre ancestralidade indígena será apresentado em quilombo no Amapá

“Gotas de Saberes”, da Companhia Arteatro, leva histórias do povo Macuxi ao Quilombo de Ilha Redonda e ao Teatro Marco Zero, com apresentações gratuitas por meio do Programa Rouanet Norte, Lei Federal de Incentivo à Cultura

A Companhia Arteatro, de Roraima, chega ao estado do Amapá com duas apresentações gratuitas do espetáculo Gotas de Saberes, que propõe a contação de histórias do povo originário da etnia Macuxi em forma de teatro. No dia 15 de julho, às 16h, a peça será encenada no Quilombo de Ilha Redonda (BR-210, km 14), e no dia 16 de julho, às 19h, no Teatro Marco Zero, em Macapá. As apresentações são gratuitas e fazem parte da circulação do grupo por cinco estados da Amazônia, por meio do Programa Rouanet Norte e patrocínio do Banco da Amazônia, com produção local de Acessa Cult e Agir Produções Artísticas.

A Cia Arteatro é formada por integrantes negros e indígenas, por isso a apresentação no quilombo é um dos momentos mais simbólicos da turnê, unindo expressões culturais de matriz africana e indígena em um mesmo território. “Levar o nosso teatro para ser apresentado num quilombo, um lugar onde os povos originais de matriz africana instalam a sua cultura, é muito importante. Saber da relação das pessoas de matriz africana com os indígenas e como ela transita na vida das pessoas, isso interessa bastante para nós”, destaca o diretor geral do espetáculo, Márcio Sergino.

A circulação de Gotas de Saberes, com gênero infantil, em cinco estados da região Norte, celebra os 32 anos do grupo Arteatro e os dez anos do Espaço Usina Cultura, sede da companhia. Além do Amapá, o espetáculo já foi apresentado em Roraima e no Pará e, em agosto, chega aos estados do Amazonas e de Tocantins.

Com o patrocínio do Banco da Amazônia, essa é a primeira vez que o espetáculo chega em Macapá. “Conhecer Macapá e o movimento teatral de lá sempre foi um grande interesse da nossa parte. Ir à Linha do Equador, vivenciar o marabaixo, música que nós já pesquisamos muito. Interessa bastante para nós conhecer o lugar, conhecer essa movimentação toda, o teatro municipal e a culinária de Macapá. Então, vamos ao Amapá!”, destaca Sergino.

Silmara Costa, atriz, produtora cultural e gestora do Usina Cultura, enfatiza as dificuldades de circular por outros estados da região Norte devido ao custo amazônico e a importância dos patrocínios e apoios financeiros para a circulação do espetáculo. “É muito caro viajar pelo país, e a gente tem a questão do fator amazônico, ou custo amazônico, que deixa tudo mais caro para quem mora na região. Seria impossível a gente circular pelo Norte, se nós não tivéssemos um aporte como esse. Então, a gente está bastante feliz, é um desejo antigo nosso que se concretiza graças à lei Rouanet”, frisa.

Mais do espetáculo

“Gotas de Saberes” propõe a contação de histórias em forma de espetáculo, com atuações de Aravis, Márcio Sergino e Silmara Costa. Texto, inspirado em histórias do povo originário da etnia Macuxi, possui uma narrativa elaborada pelos atores Anderson Nascimento, Márcio Sergino e Silmara Costa a partir do conto original e do processo de experimentação e vivência pessoal de cada um. A adaptação Gotas de Saberes traz elementos da infância, de experiências vividas e ancestralidade dos atores. A peça é a concretização do desejo da companhia de realizar um espetáculo que aborde as suas raízes, a sua identidade amazônica e roraimense e contou com a assessoria do dramaturgo e encenador Márcio Marciano na direção e na dramaturgia. Todas as atividades possuem acessibilidade em Libras.

SOBRE A CIA ARTEATRO

Com 32 anos de atuação, a Cia Arteatro se consolida como uma das mais tradicionais companhias de teatro de Roraima. Já realizou vários espetáculos como Última Estação, Navalha na Carne, O Santo Inquérito, Faustino, A Revolta dos Brinquedos, O Boi Blimundo, entre outros.

FICHA TÉCNICA

Direção Geral: Márcio Sergino

Consultoria em Direção e Dramaturgia: Marcio Marciano

Texto: Anderson do Nascimento, Silmara Costa, Márcio Sergino

Dramaturgia: Marcio Marciano

Elenco: Aravis, Márcio Sergino e Silmara Costa

Produção executiva: pam menezes duarte

Percussão e Apoio: Márcio Sergino

Pesquisa Musical e Sonora: Victor Manoel

Cenografia e Concepção do Figurino: Cia Arteatro

Iluminação: Baronso Lucena

Adereços e Elementos Cenográficos: Paulo Trindade

Costureira: Graça de Paula

Pintura indígena corporal e dos figurinos: DoneS’Aunuru

Fotografia: Pablo Felippe

Assessoria de Comunicação: Gersika Nascimento/ Puraqui Press

Arte Gráfica: Julhy Van Den Berg

Comunicação Digital: Arraia.br

Produção em Macapá-AP: Kássia Modesto (Acessa Cult), Ingrid Ranna e Allan Gomes (Agir Produções Artísticas),

Adriana Carvalho (Dahora Produções), com apoio do Teatro Marco Zero.

Assessoria de Imprensa em Macapá-AP: Mary Paes

Registros: Antonny Produções

SERVIÇO:

Espetáculo sobre ancestralidade indígena é apresentado em Quilombo, no Amapá

Dia 15 de julho | 16h | Local: Quilombo de Ilha Redonda (BR-210, km 14), Macapá/AP

Dia 16 de julho | 19h | Local: Teatro Marco Zero, rua Oscar Santos, 397 – bairro Perpétuo Socorro, Macapá/AP

Atendimento à imprensa: Mary Paes (96)99179-4950

