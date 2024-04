Novo Amapá Jovem: Governo do Amapá eleva em até 270% benefício para estudantes do ensino médio e universitários

Programa que integra o Plano de Governo, foi reformulado e será lançado neste sábado, no Trapiche Eliezer Levy, em Macapá.

Por: Da Redação .Colaboradores: Alexandra Flexa

Com a finalidade de incentivar, promover e garantir a formação do público estudantil no sistema de ensino educacional do estado, o Governo do Amapá garantiu o reajuste dos recursos do programa Novo Amapá Jovem, que será lançado neste sábado, 13, em evento no Trapiche Eliezer Levy, em Macapá. O investimento que será repassado aos beneficiários recebeu aumento de até 270%, em sua modernização. A iniciativa faz parte do Plano de Governo de desenvolvimento da educação e fortalecimento das políticas para o público jovem.

As mudanças vão beneficiar todas as categorias que integram os eixos do Novo Amapá Jovem. O valor da bolsa que antes era fixado em R$ 150, agora será paga de acordo com as especificações de cada público. Para estudantes do ensino médio o valor será de R$ 250 e para os universitários R$ 400.Para a secretária de Estado da Juventude, Priscila Magno, o novo formato do programa fortalece a formação do público estudantil de acordo com suas realidades, sobretudo o aluno do ensino médio, no objetivo de evitar a evasão escolar.

“Os benefícios são inúmeros para os jovens que necessitam desse aporte financeiro para custear sua permanência na escola e na universidade. É um incentivo que promove uma seguridade maior, principalmente, para o jovem do ensino médio que muitas vezes em situação de vulnerabilidade social e econômica não tem condições de ir à escola. E o Plano de Governo veio para mudar essa realidade melhorando essas políticas públicas”, detalha a secretária. Amapá Jovem na Escola

O eixo incentiva estudantes, especialmente os que se encontram em situação de vulnerabilidade socioeconômica e pessoal, a partir de 15 anos de idade para que permaneçam na escola.

Os estudantes da escola que fazem parte do programa devem manter e comprovar frequência de rendimento bimestral de pelo menos 75% e 60%. Para os alunos que estiverem cursando o último ano do ensino médio em qualquer modalidade, também deverão participar do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).

O público da escola também participa de palestras, capacitações, oficinas, jogos escolares e cursos profissionalizantes que serão ofertados dentro do programa a partir do segundo semestre, a iniciativa conta com parceria com instituições de ensino.

Amapá Jovem Universitário

Neste eixo o programa vai garantir a permanência de jovens de 16 a 29 anos no ensino superior, matriculados em instituições públicas ou privadas, beneficiários de programas como Programa Universidade para Todos (Prouni) e Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies).

A intenção é viabilizar a manutenção dos jovens acadêmicos na universidade e incentivar o ingresso na educação superior de maneira qualitativa, contribuindo para a formação acadêmica e profissional dos beneficiários.

Os beneficiários deverão ter frequência e rendimento semestral igual ou superior a 75% e 60% respectivamente, e apresentar um trabalho acadêmico de autoria própria em evento promovido anualmente pela Secretaria de Estado da Juventude (Sejuv). O valor do benefício para este eixo tem objetivo de auxiliar o universitário a se manter no curso e estimular o desenvolvimento de pesquisas e projetos acadêmicos que fortaleçam sua formação.

Além disso, a participação nas atividades complementares e de extensão, possibilitará aos estudantes aprimorarem suas habilidades de comunicação e apresentação, bem como, expandir suas redes de contato e compartilhar experiências com outros jovens universitários. Programa Novo Amapá Jovem

O programa, que passou por uma reformulação do Governo do Estado, aprovada pela Assembleia Legislativa do Amapá (Alap), em 2023, tem o objetivo de promover a inclusão social e econômica de jovens vulneráveis, entre 15 e 29 anos.

A estratégia envolve o acesso à educação, capacitação profissional e oportunidades no mercado de trabalho, buscando reduzir o desemprego, favorecer a reintegração social e fortalecer o bem-estar mental dos participantes.

Dentro do Novo Amapá Jovem, existem seis eixos, são eles: Amapá Jovem na Escola; Amapá Jovem Universitário; Amapá Jovem no Campo; Amapá Jovem Estagiário; Amapá Jovem Cidadão e Amapá Jovem Protagonista.

