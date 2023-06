Governo do Amapá ultrapassa 85% das obras de adequação do Centro Cândido Portinari

Espaço já recebeu intervenções como novo sistema de abastecimento de água e de iluminação.

O Governo do Amapá já alcança 85% das obras de adequação do Centro de Educação Profissional em Artes Visuais Cândido Portinari, na capital. O projeto arquitetônico foi elaborado por técnicos da Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinf) e respeita os traços originais do prédio, que foi fundado em 1963, quando o Amapá ainda era um território federal.

As obras da unidade de ensino ficaram paralisadas por quase dez anos. Ainda em julho de 2022, os serviços foram retomados e seguem para a etapa de conclusão. Os investimentos ultrapassam R$ 2 milhões e são do Governo do Estado.Até o momento, o espaço já recebeu instalação de forro em PVC, cobertura, calçamento, instalações elétricas, iluminação, pisos e revestimentos cerâmicos, rede hidrossanitária, pintura interna e externa, rede hidráulica e demolição e retirada de algumas estruturas comprometidas pelo tempo.

Também foi instalado o sistema de abastecimento de água, com uma nova torre elevada em concreto, com capacidade de 5 mil litros. A área recebeu, ainda, serviços de paisagismo, áreas com janelas em vidraças, plataforma elevada, entre outras intervenções. O espaço conta com uma nova fachada, além de dois ambientes específicos para exposição.

O projeto arquitetônico valoriza a iluminação natural do ambiente e terá instalação de telhas termoacústicas, que permitem melhor isolamento térmico e acústico, proporcionando um ambiente mais agradável. O sistema de energia elétrica vai contar com uma subestação de 112,5 KVA, entre outras melhorias.

“Pensando na acessibilidade do público em geral, inclusive portadores de mobilidade reduzida, o prédio terá pisos táteis direcionais e rampas de acesso, além de uma plataforma elevada de acessibilidade”, explicou o secretário adjunto de Gestão da Seinf, Ivy Vasconcelos.

A previsão é concluir as obras ainda no segundo semestre de 2023. O aparelhamento e mobiliário do local é de responsabilidade da Secretaria de Estado da Educação (Seed).

“Quando finalizado e entregue, os amapaenses vão receber um centro com moderna estrutura e melhorias”, destacou o secretário de Infraestrutura, David Covre.

Cândido Portinari

A unidade de ensino continua atendendo os alunos em um endereço provisório, na zona sul de Macapá com cursos técnicos de Artes Visuais, Artesanato e Processo Fotográfico, além de cursos de qualificação profissional de Ilustração, Pintura, Serigrafia, Cartonagem e Gravuras.

