PF apura fraude à licitação no combate à Covid-19 em Macapá/AP

Macapá/AP – A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira (8/7), a Operação Fiel da Balança*, com objetivo de apurar fraude em licitação realizada com recursos federais destinados ao enfrentamento à COVID-19, em Macapá/AP.

A ação é resultado de trabalho que contou com a participação do Ministério Público Federal (MPF). Cerca de 30 policiais federais dão cumprimento a oito mandados de busca e apreensão em órgão público, Unidades Básicas de Saúde (UBS) e em endereços de empresas e pessoas físicas, em Macapá/AP. Os mandados foram expedidos pela 4a Vara Federal do Amapá.

Os investigados poderão responder, na medida de suas responsabilidades, pelos crimes de fraude à licitação, corrupção ativa e passiva, e, se condenados, poderão cumprir pena de até 16 anos de reclusão.

* Fiel da Balança é uma referência ao fato de que o processo licitatório não foi fiel aos princípios da Lei de Licitação.

