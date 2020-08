Prefeitura de Macapá entrega nova “Feira da 13” neste sábado, 22

A Prefeitura de Macapá entrega neste sábado, 22, a nova “Feira da 13”, localizada na Avenida 13 de Setembro, no Buritizal. O local receberá cerca de 56 empreendedores, que terão espaço totalmente planejado, adequado e salubre, atendendo a todas as solicitações feitas pelos feirantes. A construção da feira foi feita com recurso do Tesouro municipal.

Os boxes foram construídos em concreto, com revestimento em cerâmica e balcão de porcelanato, forrado em madeira de lei e vários outros itens modernos, conta com painéis fotovoltaicos para produção de energia solar.

O espaço conta ainda com sala de administração, banheiros masculino e feminino, adaptados para pessoas com deficiência e sala para depósito. Antes da inauguração da feira, a Prefeitura de Macapá, proporcionou palestra educativa para os empreendedores que irão trabalhar no novo espaço. Os temas abordados durante os encontros foram sobre o descarte correto dos resíduos, processo de empreender e orientações sobre cuidados relacionados ao patrimônio.

