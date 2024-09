Governo do Amapá orienta população sobre mudanças no esquema vacinal contra a poliomielite

Vacina oral conhecida popularmente como ‘gotinha’ será substituída por imunizante injetável a partir de 4 de novembro.

O Governo do Amapá orienta a população sobre a mudança do esquema vacinal contra a poliomielite, também conhecida como paralisia infantil. As doses da vacina oral poliomielite b ivalente, a “gotinha”, serão substituídas pela vacina inativada poliomielite, que é injetável.

Atualmente, o esquema vacinal contra a doença prevê o uso do imunizante injetável nas três primeiras doses (2, 4 e 6 meses). Já os reforços são ministrados com a proteção via oral, aos 15 meses (4ª dose) e aos 4 anos (5ª dose). Com a alteração, a partir de 4 de novembro, a dose de reforço será aplicada somente aos 15 meses com a vacina injetável.

“A gotinha deixa de existir, mas a proteção para as crianças segue a mesma. É importante que os pais ou responsáveis mantenham as cadernetas atualizadas”, pontuou o superintendente de Vigilância em Saúde (SVS), Cássio Peterka.

Com a alteração, a partir do dia 4 de novembro, a dose de reforço será aplicada somente aos 15 meses com a vacina injetávelA mudança no esquema vacinal foi definida após uma avaliação criteriosa da Reunião da Câmara Técnica de Assessoramento em Imunizações. Ela é formada por membros do Ministério da Saúd e, da Organização Mundial da Saúde (OMS), da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas), do Conselho Nacional de Secretários de Saúde e do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde.

A poliomielite é uma doença contagiosa aguda e grave caracterizada por um quadro de paralisia flácida causada pelo poliovírus selvagem tipo 1, 2 ou 3, que, em geral, acomete os membros inferiores de forma irreversível e pode levar à morte.

Segundo o Ministério da Saúde, a nova estratégia é mais um passo na erradicação da poliomielite no Brasil, que está há 34 anos sem a doença. O país contabiliza 47 anos de sucesso de uso da “gotinha” nas estratégias de vacinação no combate contra a Pólio, desde que foi introduzida de forma oficial em 1977.

De casa em casa

O Governo do Amapá conduz, nos 16 municípios, visitas de monitoramento das estratégias de vacinação contra a poliomelite e sarampo no estado. Equipes da SVS atuam na checagem e acompanhamento da situação vacinal de crianças de 6 meses a 5 anos “de porta em porta”, conforme as diretrizes estabelecidas pelo Ministério da Saúde e recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS).

Equipes da SVS acompanham a cardeneta vacinal de crianças nos 16 municípios durante as ações de monitoramento

Zé Gotinha

Símbolo da campanha contra Pólio, o personagem Zé Gotinha é uma marca da luta contra a doença. O personagem já atuou diversas vezes para mobilizar e incentivar a vacinação. Mesmo com o fim do uso da vacina oral, o mascote deve continuar sendo usado para alertar a população sobre a importância da vacinação, conforme informações do Ministério da Saúde.

