SENAI Amapá lança editais com 425 vagas em cursos gratuitos de qualificação profissional

O SENAI Amapá lançou, nesta terça-feira (1), quatro editais que, juntos, ofertam 425 vagas em cursos de qualificação profissional nas modalidades presenciais e semipresenciais para as unidades de ensino de Macapá e Santana. As capacitações abrangem áreas como construção civil, gestão, infraestrutura de informação e comunicação, metalmecânica e meio ambiente.

ACESSE AQUI OS EDITAIS

Os cursos ofertados são de média duração, variando entre 180 e 280 horas, e as aulas ocorrerão nos períodos da manhã, tarde e noite. A qualificação tem como objetivo o desenvolvimento de habilidades e a ampliação de conhecimentos específicos em determinada área, sendo um importante passo para o crescimento profissional.

Cursos ofertados

Em Macapá, são disponibilizadas 225 vagas presenciais, sendo 25 no turno da noite para o curso de assistente de recursos humanos, e 200 vagas para o turno da tarde nos cursos de eletricista de instalação predial, operador de processos e distribuição logística, montador e reparador de computadores, instalador hidráulico, modelista, assistente administrativo, instalador e reparador de redes de computadores e almoxarife. Já na modalidade semipresencial, são ofertadas 75 vagas: 25 no turno da tarde para o curso de agente de produção e consumo sustentável e 50 no período da manhã nos cursos de assistente administrativo e montador e reparador de computadores.

Para Santana, são ofertadas 100 vagas presenciais, sendo 25 no período da manhã para o curso de eletricista de instalação predial, 25 no turno da noite para o curso de operador de computadores e 50 no turno da tarde para os cursos de assistente administrativo e instalador e reparador de redes de computadores. Já na modalidade semipresencial, são ofertadas 25 vagas para o curso de almoxarife, que vai acontecer no período da tarde.

Inscrições

As inscrições iniciaram no dia 2 de abril e podem ser feitas, pelo site futuro.digital ou presencialmente na unidade de ensino do curso desejado, até o dia 4 de abril. Para as pessoas que optarem por fazer o procedimento online, é necessário verificar o email informado no fim do processo de inscrição para confirmar a inscrição.

Processo seletivo

O processo seletivo será realizado em duas etapas: inscrição no site e prova de seleção. O exame terá questões para avaliar os conhecimentos básicos dos candidatos. Após a aplicação da prova, que acontecerá nos dias 8 e 9 de abril, o SENAI Amapá divulgará a lista preliminar e após, o resultado finaldos candidatos aprovados nesta fase, os quais estarão aptos para matrícula.

Serviço

Centro de Formação Profissional – Macapá

Rua Professor Tostes, 1294 – Santa Rita

Telefone: (96) 3084-8923

Centro de Formação Profissional – Santana

Av. B1, S/N – Vila Amazonas

Telefone: (96) 3084-8984

