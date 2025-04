Cinco vantagens do sistema ERP para e-commerce

Sistema pode integrar e otimizar processos em comércios eletrônicos, trazendo benefícios para os empreendedores

O e-commerce brasileiro deve atingir R$ 224,7 bilhões em faturamento este ano, um aumento de 10% em relação a 2024, segundo dados da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm). As projeções indicam um cenário dinâmico, marcado pela adoção de tecnologias e inovações para aprimorar os processos e oferecer uma experiência de compra mais positiva aos consumidores.

Segundo especialistas, entre as inovações que podem ajudar os comércios eletrônicos está o sistema ERP, sigla para Enterprise Resource Planning. Esse software, conforme explica a Associação Brasileira de Automação (GS1 Brasil), serve para automatizar processos manuais e integrar atividades de diferentes setores de uma empresa, como vendas, estoque e recursos humanos, em um só lugar.

Pesquisa realizada pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), em 2023, revela que, das empresas brasileiras entrevistadas, 84% afirmaram utilizar sistemas de gestão empresarial. Esse tipo de tecnologia pode trazer diferentes benefícios, de acordo com os tipos de sistemas de gestão empresarial utilizados.

No caso do ERP, entre as principais vantagens que podem beneficiar o setor de e-commerce estão a automatização de processos, o aumento da produtividade, a economia de gastos e de tempo, a integração de equipes, a unificação de sistemas e o auxílio na gestão de estoque.

Automatização de processos

A automatização de processos é uma das vantagens do sistema ERP citada pela GS1 Brasil. Ao adotar esse software, os processos manuais passam a ser tecnológicos, proporcionando economia de tempo e maior eficiência para a equipe.

A emissão de encomendas, notas fiscais, ordens de serviço, entre outras atividades, é realizada em uma única plataforma pelo próprio sistema. Essa centralização de tarefas minimiza erros e reduz o tempo gasto, possibilitando mais tempo hábil para direcionar esforços a outras atividades estratégicas, como explica a associação.

Aumento da produtividade

A automatização de processos implica em outro benefício: o aumento da produtividade. De acordo com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), empresas que têm processos automatizados gastam menos tempo com demandas demoradas e repetitivas, minimizam erros e reduzem a necessidade de retrabalho. Tudo isso resulta no aumento da produtividade.

Quando a comunicação do e-commerce com o sistema de gestão é automatizada, reduz a necessidade de envolver funcionários, otimizando o tempo e a produtividade.

Economia de gastos e de tempo

Especialistas alertam que por garantir uma economia de gastos e tempo, o custo-benefício do ERP pode ser mais vantajoso do que se imagina. Dessa forma, para analisar quanto custa um sistema ERP, o gestor deve considerar não só o investimento para a aquisição do software, mas o retorno financeiro em termos de redução de erros que evitam o desperdício e o retrabalho. Na conta, também deve ser calculado o aumento da produtividade.

O administrador de empresas Daniel Yim destaca em artigo que várias atividades do e-commerce, como cadastro de produtos, vendas, despacho de pedidos, controle de estoque e emissão de documentos, consomem muito tempo, quando feitas separadamente e de forma manual.

Com o sistema ERP, no entanto, é possível alcançar maior economia de tempo, já que o software desempenha essas tarefas em um período menor do que seria necessário para realizar todas essas atividades manualmente.

Integração de pessoas e sistemas

Ainda de acordo com Daniel Yim, o ERP também permite que e-commerces realizem a integração entre pessoas e sistemas. Os softwares funcionam como uma ponte que cria conexões, promovendo uma operação integrada.

Ao centralizar dados e processos em uma única plataforma, o ERP facilita a comunicação entre departamentos, como vendas, estoque e logística. Isso significa que os colaboradores têm acesso às mesmas informações atualizadas em tempo real, o que permite que tomem decisões mais rápidas e embasadas.

Auxílio na gestão de estoque

Segundo o estudo “A importância do sistema ERP para o gerenciamento de estoque em um e-commerce”, divulgado no XLIV Encontro Nacional de Engenharia de Produção, o software possibilita um monitoramento preciso do estoque, acessível tanto para a equipe de vendas da loja física, quanto para o time responsável pelo comércio on-line. Assim, as informações sobre os itens disponíveis nos depósitos são atualizadas em tempo real, facilitando o atendimento ao cliente e otimizando a gestão operacional.

A pesquisa conclui que, com esse tipo de tecnologia, é possível alcançar maior precisão no estoque indicado no sistema, otimizar o tempo de busca e localização de produtos em 60% e gerar relatórios confiáveis de entradas e saídas para a tomada de decisão de reposição de produtos.



