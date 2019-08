Primeira transmissão ao vivo de Sessão no TJ-AP será nesta quarta-feira (07)

Acontecerá nesta quarta feira (07), a primeira transmissão ao vivo, por meio da Internet, de uma sessão judicial no Tribunal de Justiça do Amapá (TJAP). O evento marca na história o esforço do Judiciário estadual em proporcionar, cada vez mais, maior transparência à sua atuação. A iniciativa traz a possibilidade de acompanhamento, por parte da sociedade, em tempo real, de todos os debates e decisões realizados no Órgão Colegiado. A transmissão será feita pelo canal do TJAP no YouTube no Link http://www.tjap.jus.br/ portal/publicacoes/sessoes- online.html

“Além de informar em tempo real, a transmissão ao vivo permite à sociedade interagir no canal, proporcionando um feedback importante para a Justiça”, argumentou o presidente do TJAP, desembargador João Lages. Entusiasta do bom uso das redes sociais, o magistrado afirmou: “as decisões que tomamos, que impactam diretamente no estado e na vida das pessoas, serão transmitidas ao vivo e a cores, democratizando o acesso à informação”, enfatizou.

O Presidente do TJAP pontuou ainda que “os cidadãos precisam estar plenamente esclarecidos sobre o que acontece no plenário para que possa compreender melhor e acompanhar o funcionamento da Justiça”.

A novidade é um esforço sinérgico entre a Diretoria-Geral do Tribunal de Justiça do Amapá, Assessoria de Comunicação (ASCOM), o Departamento de Informática e Telecomunicações (DEINTEL) e o Departamento de Sistemas (DESIS).

