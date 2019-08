É possível ter quantas bolsas de estudo pelo Prouni?

Confira aqui as regras do programa

Sempre surge uma dúvida: é possível conseguir o benefício novamente, após cursar uma faculdade com o Prouni? De acordo com as regras do programa, o estudante pode participar do processo seletivo inúmeras vezes, desde que se enquadre nos requisitos estabelecidos pelo Ministério da Educação (MEC). Mas, após conseguir a bolsa, seja ela integral ou parcial e concluir o curso, não será mais possível obter uma nova oportunidade.

As bolsas ofertadas pelo Programa Universidade para Todos (Prouni) beneficiam estudantes interessados em ingressar no ensino superior, pagando apenas 50% ou obtendo isenção total do valor das mensalidades. Para participar, é preciso atender aos critérios abaixo:

Ter feito o Enem mais atual;

Ter obtido média igual ou superior a 450 pontos no Enem;

Ter obtido nota maior que zero na redação do Enem;

Ter estudando o ensino médio em escola da rede pública ou;

Ter estudado em escola particular na condição de bolsista integral da instituição;

Ter renda per capita familiar máxima de três salários mínimos;

Não ter diploma universitário.

Educa Mais Brasil tem bolsa de estudo disponíveis para ingresso no Ensino Superior



O Educa Mais Brasil, programa de inclusão educacional, tem parceria com diversas faculdades do Brasil, e oferta bolsas de estudo com descontos de até 70%. Para ser contemplado não precisa ter feito o Enem e nem comprovar renda. Basta acessar o site do programa, escolher a modalidade graduação e filtrar pela cidade e curso de interesse e fazer a inscrição de forma gratuita.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil

