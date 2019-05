Ensino de jovens e adultos garante nova chance para quem quer estudar

Macapá/Santana – A história de Maria Perolina, 51 anos, é mais um caso de sucesso da Nova metodologia de Educação de Jovens e Adultos desenvolvida pelo Serviço Social da Indústria (SESI) do Amapá. Por meio de um formato de ensino rápido e eficiente, que possibilita que a carga horária seja reduzida com base no reconhecimento de saberes prévios, a auxiliar de serviços gerais aproveitou a oportunidade para concluir os estudos após 20 anos e não se arrependeu.

Analfabeta até os 17, Maria Perolina se alfabetizou aos 18, e aos 30 anos parou de estudar. “Eu nem pensava em voltar para a sala de aula, mas ao participar de uma ação social no SESI recebi o folheto e conheci a nova metodologia. Contei pras minhas filhas e fui muito incentivada a voltar a buscar capacitação”, salientou.

O retorno aos estudos foi uma realização pessoal e um caminho que está apenas iniciando. “A experiência foi muito boa, aprendi até um pouco de informática e hoje já consigo me comunicar pelo whatsapp. Mesmo tendo uma idade avançada, ainda sou capaz de estudar. Tudo é uma questão de esforço e determinação. Por meio da Nova EJA acredito que poderei melhorar minha renda e dar maior qualidade de vida para minhas duas filhas. Atualmente estou aprendendo inglês e francês, e vou atrás do meu sonho que é fazer faculdade de teologia. Coragem eu tenho”, ressaltou.

De acordo com a supervisora da Nova EJA, Sandra Duarte, a elevação da escolaridade faz parte da missão do SESI e ressalta a importância da educação em todas as fases da vida. “Promovemos a restituição de direitos e a inserção social para aqueles que não tiveram a oportunidade de concluir a educação básica, idade não deve ser impedimento para voltar a estudar. Ao aprender a ler e escrever, essas pessoas terão mais independência e chances no mercado do trabalho”, pontuou.

Nova EJA

A metodologia diferenciada é uma oportunidade de mudança de vida para jovens, adultos e suas famílias. É oferecido ao aluno conhecimentos básicos de informática e utilização do ambiente virtual de aprendizagem, bem como suas ferramentas: chats, e-mails, fóruns, biblioteca virtual, entre outros. O currículo da Nova EJA prevê 20% de aulas presenciais e 80% a distância.

Uma vez por semana o aluno tem aula na Unidade e se não tiver acesso à internet pode utilizar a estrutura do SESI em Macapá e em Santana, para acessar o conteúdo online. O processo inclui ainda, oficinas que são desenvolvidas pelos tutores de cada área do conhecimento. Interessados podem entrar em contato pelos números: 3084-8920/8970/8989.