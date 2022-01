Prefeitura desenvolve aplicativo para acompanhamento de obras públicas de Macapá

O programa setoriza as obras por eixo de execução como saúde, educação, habitação, meio ambiente e mobilidade. Além de permitir o acesso às informações.

O subsecretário municipal de Obras Públicas, Ivy Vasconcelos, desenvolveu um aplicativo que permite o acompanhamento de todas as obras públicas, desde a criação até a prestação de contas. O aplicativo pode ser acessado de qualquer lugar, desde que exista uma conexão com internet. Inicialmente, a ferramenta é restrita ao uso interno e técnico, posteriormente deverá ser disponibilizada para download dos munícipes.

O aplicativo é denominado ‘Plano de Obras’ e tem o objetivo de organizar todos os projetos de desenvolvimento municipal. A ferramenta permite a separação por zona e mostra o quantitativo de investimentos públicos para cada localidade. Além disso, é possível ver os desenhos das futuras obras e ter acesso à informações como valores, nome do parlamentar que destinou o recurso, o estágio de construção, o prazo para entrega, número do convênio e o endereço.

O programa setoriza as obras por eixo de execução como saúde, educação, habitação, meio ambiente e mobilidade. Com poucos cliques é possível saber o estágio da construção de uma Unidade Básica de Saúde (UBS), por exemplo, desde a elaboração dos projetos arquitetônicos, análise com os ministérios federais e órgãos reguladores, licitação, análise da licitação, execução, prestação de contas e conclusão, quando o prédio é entregue a comunidade.

No dia a dia a ferramenta será utilizada principalmente durante as agendas de domingo, onde são identificadas as demandas dos moradores. No local, será possível incluir os pedidos gravando o endereço e anexando fotos para criação dos futuros projetos.

“O nosso objetivo é a transparência e a facilidade para que as pessoas tenham acesso às informações do nosso trabalho. Através do aplicativo, faremos controle de prazos, dos responsáveis e georreferenciamento das obras, e o resultado é mais transparência. Quando o aplicativo for acessado e aparecer um pontinho vermelho, significa que é uma obra da prefeitura, e que aquele bairro será beneficiado com algum equipamento público”, disse o subsecretário.

Narah Pollyne

